Jak na uzené consomme se skleněnými nudlemi a houbami shiitake, poradí šéfkuchař

Máte rádi klasiku s asijským šmrncem? Potom musíte vyzkoušet recepty šéfkuchaře Zdeňka Křížka, které budou pravidelně vycházet na serveru Lidovky.cz. V prvním díle uvaří šéfkuchař uzené consomme se skleněnými nudlemi a houbami shiitake.

Uzené hovězí consomme, houby shiitake, zastřené vejce a skleněné nudle

Consomme:

1 ks uzený hovězí jazyk



12 ks sušených hub shiitake



2 ks celé skořice



4 l vody



0,5 l sojové omáčky



Postup: Uzený hovězí jazyk vložíme do hrnce s vlažnou vodou, přidáme sušené shiitake, celou skořici. Celý základ pomalu přivedeme k varu a poté ihned stáhneme, vaříme při mírném ohni do změknutí hovězího jazyka. Po uvaření jazyk vyjmeme z consomme a vložíme do studené vody. Ihned oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Consomme přecedíme přes jemný ubrousek, a dochutíme sojovou omáčkou.

Vložka do consomme:

4 ks vařených vajec

1 hrst smažených skleněných nudlí

1 svazek pažitky

12 ks uvařených hub shiitake

Postup: Vejce vložíme do vroucí vody, vaříme při mírném varu 5minut, poté ihned zachladíme a oloupeme. Pažitku si nasekáme na jemné kousky ve kterých jednotlivé vajíčka obalíme. Sušené skleněné nudle usmažíme v rozpáleném oleji. Uvařené houby shiitake nakrájíme na jemné kostičky

Servírování: Do hluboké misky vložíme po celém obvodu předem osmažené skleněné nudle, na které klademe jednotlivé plátky uzeného jazyka, do středu vložíme zastřené vajíčko, posypeme nakrájenými houbami shiitake. Popřípadě dozdobíme výhonky listů Šiso. Na konec přeléváme uzeným hovězím consomme.