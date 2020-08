Hvězdy internetu: Manželé pózují v oblečení, které si nikdo nevyzvedl v jejich prádelně

Tchaj-čung (Tchaj-wan) Prádelna jako každá jiná. Nachází se v čínském Tchaj-čungu. Můžete si ji představit jako tu, kterou jste někdy navštívili. Ale když se zavřou dveře, provozovatelé a manželé Čchang Wan-ťi (83) a Hsu Sho-erová (84) se změní v módní ikony na internetu. Z nevyzvednutého oblečení jim vytváří outfity vnuk Reef Čchang a sdílí je se světem na Instagramu.

Společná historie páru je však mnohem delší než první příspěvek na jejich instagramovém účtu. Ten je totiž poměrně nový, ale Čchang a Hsu jsou spolu již 61 let, jak prozradili pro deník The New York Times.

Potkali se v 50. letech, když starší sestra a teta Hsu pozvaly Čchanga do městské části Chou-li. Myslely, že by mohla mezi ním a Hsu přeskočit jiskra a následovala by tak svatba. Jenomže k zděšení Hsu se Čchang příliš nezdržel.

„Chtěla jsem, aby si ke mně sedl. Abychom si popovídali,“ svěřila se Hsu. Tehdejší doba byla však konzervativnější. „Byl prostě stydlivý,“ dodala.

„Když jsem ji poprvé spatřil, potěšila mě,“ reaguje Čchang. „Zanedlouho jsme opravdu začali probírat sňatek,“ řekl.

Svatba se uskutečnila v roce 1959 a pár vychoval dva syny a dvě dcery. Následně se dočkali celkem šesti vnoučat. Oba pracovali v podniku, který Čchang spravoval od svých 14 let. Což nás přibližuje k současnosti. Šlo totiž o již zmiňovanou prádelnu, postupem času si vybudovali slušnou klientelu.



Je to lepší než sedět u televize

Wansho prádelna je otevřená každý den od 8:00 do 21:00. Zavírají dříve pouze výjimečně, a to když prší. Jedinými zaměstnanci jsou pan Čchang a jeho manželka Hsu, píší The New York Times.

Je však na denním pořádku, že si někdo oblečení nevyzvedne, a tak tam po něm zbude společně s nezaplaceným účtem. V letošním roce obchody zpomalila i celosvětová pandemie koronaviru. Podle vnuka pak byli oba „staroušci“ velmi opatrní, co se týče vycházení ven, i když Tchaj-wan učinil rychlé kroky k zastavení šíření nákazy.

„Neměli co dělat. Viděl jsem, jak jsou znudění a chtěl jsem jim zvednout náladu,“ říkal o svých prarodičích Reef Čchang. A tak přišel s nápadem založit profil na Instagramu, kam bude přidávat jejich fotografie v oblečení, které si nikdo nevyzvedl. Sám jim vybere, co si mají vzít, aby to k sobě ladilo a pak je vyfotí. Podle něho jsou Čchang a Hsu úplně jako dělaní na pózování před objektivem.

27. června přidal vnuk manželů první příspěvek na instagramový účet WANT SHOW as young. Od té doby stihli nasbírat již přes 600 tisíc sledujících napříč celým světem.

Čchang řekl, že doufá, že jejich zkušenosti budou inspirací ostatním starším lidem v okolí, aby byli stále aktivní. „Je to lepší, než sedět u televize nebo podřimovat. Sice už mám svůj věk, ale necítím se staře,“ dodal.

I když se pár stal hitem internetu, řekli, že nemají v plánu z toho profitovat. Ačkoliv by je prý potěšilo, kdyby si lidé přišli vyzvednout své vyčištěné a vyprané oblečení a zaplatit za něj. Usmálo se ale na ně štěstí, protože během června přišel jeden z bývalých zákazníků pro oblečení, které si tam před rokem nechal vyčistit. A také samozřejmě zaplatil. Na oblečení si totiž vzpomněl poté, co viděl článek o páru v místních novinách.