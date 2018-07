Spasitel, který má vymýtit zločin. Mexičané jdou v neděli k volbám, v nichž si zvolí prezidenta

PRAHA Emigdio López Avendaňo, kandidát levicového hnutí Morena, se mohl už brzy stát poslancem parlamentu jihomexického státu Oaxaca. V samotném finiši předvolební kampaně mu však jeho úsilí překazila kulka do hlavy. Tedy několik kulek, které zasypaly jeho vůz na cestě za voliči. Politik se stal další položkou na seznamu obětí z řad kandidátů ucházejících se o veřejné funkce v nadcházejících volbách. Veřejné „popravy“ se staly běžnou kulisou několikaměsíčního předvolebního dění. To vyvrcholí zítra, kdy si Mexičané budou vybírat nejen novou hlavu státu, ale také více než stovku senátorů, 500 poslanců a dalších asi 3000 veřejných zastupitelů.

Třetí pokus

Největším favoritem na prezidentský post je 64letý Andrés Manuel López Obrador, levicový kandidát, který se uchází o funkci už potřetí, ale dosud nikdy neuspěl. Tentokrát je AMLO, jak mu říkají jeho příznivci, přesvědčený, že mu vítězství neunikne. „Je to jako sen. Jsme na prahu chvíle, kdy se Mexiko konečně změní,“ uvedl López během předvolebního mítinku v Ecatepecu, zločinem prolezlém předměstí mexické metropole, a své očekávané vítězství označil za milník v mexické historii, podobně jako bylo získání nezávislosti či mexická revoluce.

López v průzkumech dlouhodobě dominuje. Kandidáti tradičních stran Ricardo Anaya ze Strany demokratické akce (PAN), jehož média popisují jako křížence jógového fanatika a politika s ostrými lokty, i José Antonio Meade z vládní Institucionální revoluční strany (PRI), který se v kampani snažil přesvědčit voliče, že je jedním z nich, zaostávají. Lidé totiž ztratili důvěru ve velké hráče, kteří se dosud střídali u moci.

Nekončící násilí

V Mexiku zatím nikdo nedokázal najít recept na dlouholeté bolesti země, jimiž jsou korupce, propojení oficiální moci se zločineckými kartely a stále se stupňující násilí. Celková bezpečnostní situace se stále zhoršuje a rok 2017 se zapsal do statistik jako nejnásilnější za uplynulé dekády – v zemi bylo zavražděno skoro 30 tisíc lidí. Běžné jsou politické vraždy (letošní volební kampaň byla nejkrvavější od konce 90. let, kdy země nastoupila cestu k demokracii – od loňského září přišlo o život přes 120 kandidátů) stejně jako likvidace novinářů.

Téměř polovina z více než 120 milionů obyvatel žije pod hranicí chudoby a frustrace lidí je velká. I proto by se AMLO mohl konečně dostat ke slovu. „Tradiční strany před Lópezem voliče varují a přirovnávají ho k Hugu Chávezovi, příznivci v něm zase vidí spasitele. Ve skutečnosti není ani jedno,“ řekl LN Tom Long, profesor politologie na University of Warwick. „López mnohé své postoje v průběhu let přehodnotil a v řadě věcí je dnes umírněnější,“ míní.

Velká očekávání

López slibuje, že zásadně sníží výdaje na vládní aparát, přičemž zdůrazňuje, že začne snížením svého platu a prodejem vládní letky. Toky peněz chce upravit tak, aby do sociální oblasti nebo školství šlo více financí než doposud. Pokud jde o to, jak vymýtit mafii, jasný recept nenabízí, zdůrazňuje však svůj morální kredit. Vzhledem k rozpoložení voličů, mezi nimiž jsou silně slyšet mladí lidé (skoro polovina voličů je podle deníku El Universal mladší 39 let), takové ujištění stačí.

„Hledáme čestného, statečného caudilla, který konečně přinese změnu,“ shrnula pro list New York Times 21letá studentka María Montoyová očekávání mladých Mexičanů, kteří vidí vzor ve velkých vojenských vůdcích z období boje za nezávislost.

López má také ze všech kandidátů nejlepší parametry pro to, být silnou protiváhou americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Zpřísněnou migrační politiku USA a aktuální obchodní válku vnímá v Mexiku úkorně každý a López umí být podobně obhroublý jako Trump.

Ve skutečnosti jde ale spíše o psychologický moment. Mexický prezident má velmi omezený manévrovací prostor, jak působit na rozhodování amerického protějšku. V reálu se proto mnoho nezmění. „Pokud López Obrador vyhraje, vztahy mezi hlavami států se mohou trochu zhoršit. Nicméně López si je dnes vědom, mnohem více než před 18 lety, jak je pro Mexiko důležitá Severoamerická dohoda o volném obchodu, a jistě například nebude chtít její zrušení,“ říká profesor Long.