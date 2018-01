Klaus: Jedině Zeman a Topolánek jsou nemarťané, ostatní kandidáti jsou Marťani

PRAHA Pouze dva z devíti prezidentských kandidátů jsou pro Václava Klause „nemarťany“, jsou jimi Mirek Topolánek a Miloš Zeman, řekl v pořadu Partie televize Prima. Nezvyklým pojmem označil kandidáty, kteří jsou pro něj ztělesněním tradičních politiků.

Hned v úvodu pořadu Partie zmínil Václav Klaus svou představu o dobrém prezidentovi Česka. Měl by jím být kandidát, který je více Čech než Evropan a má politické zkušenosti, což jsou v jeho očích pouze Miloš Zeman a Mirek Topolánek. „ On je potenciální člověk, který může být dobrým kandidátem na prezidenta,“ řekl o Topolánkovi. Do následujících prezidentských voleb Klaus už svého favorita má. Jeho jméno říci nechtěl. „Nejsem bořitel, jsem pro stabilitu a pokračování.“

Útočná kampaň ostatních kandidátů vůči Zemanovi je podle něj špatným krokem a taktiku nynějšího prezidenta, kdy se neúčastní předvolebních duelů, chápe, jelikož současný prezident podle něj už má své vyhraněné názory. Je na ostatních uchazečích o Hrad, dodal Klaus, aby své názory prezentovali před voliči. Zopakoval také, že on sám je proti přímé volbě prezidenta.

Česko bude vždy poslušný žáček EU

K otázce vlády řekl, že naše země potřebuje hlavně stabilitu, aby se mohla bránit vůči Evropské unii, jejíž politika je nyní vedena „hrůzou hrůz,“ Emauelem Macronem. „ My budeme vždycky vzornými žáčky Evropské unie.“





Současný chaos v Česku podle něj vyvolaly ODS a ČSSD, jelikož nedokázaly mobilizovat své voliče. Podle Klause prožíváme destabilizaci politického systému, protože v Poslanecké sněmovně sedí devět stran. Ztrácí se tradiční politika s jasnou vizí a vznikají nové strany: ANO, STAN, Piráti a další, kteří chtějí pouze únik ze standardní politiky a to je pro Václava Klause negativní věc. „Jakkoliv nemám rád ČSSD, přesto bych byl radši, kdyby hlasy měla jasně definovaná strana a ne mixáž Pirátská strana.“



Mezi Zemanem a Babišem nepanuje kamarádšoft

„Nemyslím, že jeho kroky jsou výrazem mimořádného kamarádšoftu vůči Babišovi. Oni jsou nuceni politickou realitou, aby spolu komunikovali,“ okomentoval bývalý prezident vztahy mezi Zemanem a Andrejem Babišem při sestavování vlády. Nevidí také problém v tom, že Zeman nevyžaduje 101 hlasů poslanců v otázce důvěry vládě, jelikož jsou to podle něj pouze účelové tahy médií. „To je strašně pikantní, jak milujete požadavek 101 podpisů, když já přišel a vymyslel požadavek 101 podpisů, média na mě ječela,“ dodal Klaus.