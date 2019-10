HUDEMA: Čínský fotbal. Výhružky Pekingu ukazují slabotu čínských investic

Peking se zlobí a chce postihnout Českou republiku ekonomicky. Kvůli sporu s hlavním městem Praha. Jenže spíše to vypadá jako dost slabá výhrůžka, kterou navíc pro Peking dost nešťastně oznámil prezident Miloš Zeman.

Prezident prohlásil, že jako odvetu za spor okolo vypovězení partnerské smlouvy mezi Pekingem a Prahou Číňané zvažují přesměrovat některé své letecké linky z Prahy do Chorvatska a hlavně zastavit financování fotbalového klubu Slavie. Což je, jak řekl Zeman, „nejúspěšnější čínská investice tady v republice“.



Něco takového zřejmě Pekingu moc nepomůže. Vyhrožovat potopením fotbalového klubu kvůli v podstatě banální smlouvě Číně rozhodně v Česku mnoho popularity nezíská. Nehledě na to, že smlouvu, kterou se chystala vypovědět Praha, vypověděli Číňané dřív, takže není moc jasné, za co vlastně chtějí Čechy trestat. Zároveň to ukazuje nicotnost čínských investic v Česku.

Zjištění, že nejúspěšnější čínskou investicí je investice do fotbalového klubu, zní poněkud smutně. Zvláště když si vzpomeneme, že právě Miloš Zeman po svých návštěvách v Číně od roku 2014 a po návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku v roce 2016 opakovaně oznamoval dohody o desítkách, nebo dokonce stovkách miliard korun čínských investic, které pomohou českému hospodářství. Navíc se už před čínským sporem s Prahou objevily zvěsti, že Číňané hodlají Slavii prodat tak jako tak.

Číňanům to ale nevadí. Jsou rádi, že za ně tak trochu mluví český prezident, i když jsou jím přednesené hrozby spíše virtuální. V očích čínských komunistických aparátčíků tím Čína získává body. Čínští komunisté jsou marxisté, takže věří v to, že jim historie hraje do ruky, a jsou „silou pokroku“, bez ohledu na realitu. Že to ale sníží postavení a prestiž Číny jak mezi českými politiky, tak mezi veřejností, je jim jedno. Stejně jako nesplněné sliby ohledně čínských investic.