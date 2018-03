Připravte si velikonoční nádivku podle šéfkuchaře

Skoro každá rodina má na nádivku svůj vlastní recept, pokud ale mezi takové vaše rodina, nepatří, nezoufejte. Velikonoční nádivku si můžete připravit podle receptu šéfkuchaře Radima Gerlicha.

Nádivka:



300g toastového chleba



8 ks vajec



80 g másla



100 g kopřiv



0,2 l mléka



2 ks červené cibule



0,05l extra panenského olivového oleje



50 g krájených mandlí



muškátový ořech, sůl, pepř



Toustový chléb nakrájejte na kostky, zalijte mlékem a nechte nasáknout. Přidejte žloutky, měkké máslo, nasekané kopřivy, najemno nakrájenou cibuli (opečenou na olivovém oleji) a mandle. Dobře promíchejte, dochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem. Nakonec opatrně zapracujte sníh z bílků. Dejte péct do vymazané formy po dobu 45 minut na 180°C.

Pažitkové brambory

700g brambory grenaille



50 g másla



0,05l extra panenského olivového oleje



sůl



Umyté brambory podélně překrojte a vložte do mísy. V rendlíku rozehřejte máslo s olivovým olejem na 80°C a přelijte do mísy s bramborami. Pořádně promíchejte, přidejte sůl a 30 minut pečte na plechu v troubě předehřáté na 165°C. Do hotových teplých brambor přidejte pažitku.

Salát

120g špenátu



1/2 svazku medvědího česneku



80g cherry rajčat



Dresink podle chuti... (Extra panenský olivový olej 0,3l, med 0,1l vinný ocet 0,1l, sůl, pepř. Suroviny rozmixujte.) Špenát a medvědí česnek umyjte a natrhejte, přidejte nakrájené rajčata, dresink a dobře promíchejte.