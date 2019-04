Chřest je elixír mládí. Stimuluje krvetvorbu a hormonální procesy, říká pěstitel

Český chřest byl tradičně ve světě pojmem a známkou té nejvyšší kvality. O mezinárodním věhlasu našeho „bílého zlata“ se přitom v jeho domovině téměř nevědělo – za Rakouska-Uherska mířil například běžně na císařský dvůr ve Vídni, do Německa či do Říma. Během První republiky se vyvážel i do Francie – svého času měl světoznámou pověst, které se vyrovnalo snad jen plzeňské pivo. Tento jeho věhlas téměř zašlapalo do země 40 let totality, kdy získal nespravedlivě reputaci buržoazní lahůdky. Skutečnost byla ovšem taková, že socialistické zásobování nebylo schopno sklizený chřest (který si potrpí na rychlé zpracování a šetrné zacházení) dostatečně rychle distribuovat k zákazníkům – chřestová pole byla proto zlikvidována. Teprve koncem 90.let se chřest na česká pole vrátil díky holandským pěstitelům – paradoxně to tak byli cizinci, kteří u nás obnovili pradávnou tradici, I když ani tehdy se náš chřest na domácí trh nedostal – ve velkém se vyvážel do zahraničí, odkud k nám v omezeném množství proudil naopak chřest jakostně horší. Až teprve vykoupením této zahraniční firmy a založením značky Český chřest se dá začít mluvit o počátku další skutečné “renesance” chřestu v Čechách.