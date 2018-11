DAVID: V Česku může být ‚foodblogerem’ každý

Snad nejvíce blogů na internetu se týká jídla a pití, narazíte na ně všude. Blogů, které by se zabývaly tím, jak nahodit zeď, opravit dům či sestavit traktor za 5000 korun rozhodně tolik není. Nikdo nechodí po ulici, aby fotil lidi a hodnotil je, jak jsou oblečení. Nebo snad že by někdo hodnotil výtvory kadeřníků či úpravy zahrad u rodinných domů?

Pamatuji si, jak u nás před 20 lety vznikaly první foodblogy. Asi nejznámější byl Cuketka. My kuchaři jsme ho neměli rádi. Byl rýpavý, všetečný a pořád se mu něco nelíbilo. Když se ohlédnu zpátky musím uznat, že to byl právě on, kdo dokázal rozhýbat českou gastro scénu. Ať už pečením chleba, tím, že lidi naučil jak udělat kvásek, nakládáním zeleniny či dokonalým popisem, jak uvařit v domácích podmínkách kvalitní jídlo.



Když hodnotí každý

Založit blog není problém, jejich výběr je pestrý. Jsou blogy, které radí, kde nakoupit skvělou zeleninu, kde najdete super řezníka, proč jezdit do Sapy a tak dále. Další skupinou je domácí vaření a různé vychytávky do kuchyně. Některé blogy nebo webové stránky bych zakázal, jelikož jejich sledováním degraduje gastronomii a domácí vaření.



S čím se také stále častěji setkáte na internetu, jsou různá hodnocení restaurací. Já sám hodně navštěvuji restaurace a stále cítím, že napsat objektivní hodnocení je velice těžké. A to si myslím že po 30 letech praxe v kuchyni, mám nachutnáno, navařeno a mám s gastronomií bohaté zkušenosti. Ale hodnotit restauraci hvězdičkami a číslíčky? K tomu je potřeba mít velký přehled. Četl jsem různá hodnocení: že měl dotyčný po návštěvě restaurace hlad, nedostal velkou porci, neměl na talíři oblohu a atak bych mohl pokračovat donekonečna.



Radek David Jako jeden z prvních špičkových šéfkuchařů objel celou řadu českých farem a implementoval jejich produkty do svých slavných restaurací La Veranda a Babiččina zahrada v Praze. Nyní se stará o ještě o The Bistro. Do toho 6x ročně odlétá na Ukrajinu, kde se vytváří menu v restauraci La Verandu a síť 6 restaurací Fajnaja familie. Kuchařskou kariéru začal po vojně v hotelu Adria Praha, restauraci Rybí trh a hotelu Radisson SAS Alcron Praha. Jeho srdcová záležitost je restaurace je La Veranda, která je doporučovaná Michelinem, bylo to jeho první šéfkuchařské místo a je otevřená už 16 let a připravuje zde moderní francouzsko-italskou kuchyni s asijským dotekem. Každoročně odjíždí na pracovní stáže do zahraničí. Už měl možnost vařit v Provance La Chassagnette, v Piemontě Violetta, v Londýně prošel restaurace Dinner by Heston Blumenthal, Marcus, Story, Typing Room, Pied a Terre , Alyn Williams at the Westbury, L´Autre Pied, Ametsa with Arzak instruction, The Ledbury, Latium, atd. Podílel se jako autor na knihách Bio menu, Sexy moderní česká kuchyně a spolupracuje na knihách s Romanem Vaňkem z Prakulu, kde i jako lektor školí.

Rád předává zkušenosti a dělí se nimi na veřejném facebookovém profilu.

Chuť je subjektivní, stejně tak jako názor na krásu. Tudíž, co se může líbit mě, nemusí se líbit vám. Někdo má rád komornější interiéry a někdo třeba více punkovější. V tu chvíli už je člověk ovlivněn. Je to podobné jako při návštěvě divadla. Jednou je představení skvělé, podruhé to už to nemusí být úplně ono.

A to samé platí při návštěvě restaurace. Od přivítaní, usazení, prvního objednání, prezentace jídla servisem, ale počítá se i čistota restaurace a toalet. To vše musíte vzít v potaz. A stejně berte to tak, že hodnotíte jeden den nebo jen časový úsek tří hodin, kdy se třeba v restauraci porouchal kotel a díky tomu neteče na toaletách teplá voda. Nebo třeba číšník musel jít vyzvednout dceru ze školy, která je nemocná a servis bohužel nestíhá, jelikož kolega přijde až později. Někteří blogeři mají díky sledovanosti velkou možnost ovlivnit mínění lidí a. Každý, kdo hodnotí, by si měl uvědomit svoji zodpovědnost. Restauratér investuje peníze, vytváří koncept, živí lidi, platí daně a spoustu dalších poplatků a kvůli neobjektivně napsané recenzi můžete skončit nebo zbrzdit rozvoj jeho podniku.



Pak jsou tu hodnocení na Googlu, Tripadvisoru nebo sociálních sítích. Zde jsou lidé, kteří se schovávají za různé či smyšlené identity. Můžou hodnotit, psát hodnocení a rozdávat body nebo hvězdičky. Ale bohužel, někdy se stane, že to není zcela čestné a recenze je psaná s jasným úmyslem poškodit restauraci. I to se stává. Je pár případů, kdy někdo hodnotil nečestně. Nebo dokonce byli požádáni lidé, aby hodnotili špatně. Taky se stává, že lidé hodnotí restaurace, ve kterých ani nebyli. Někteří hodnotí půl roku zpátky, a to pak už nedohledáte, zda dotyčný hodnotitel restauraci opravdu navštívil.

Na Ukrajině se nám stal tento případ. Přišla nabídka, abychom zaplatili určitý obnos. Pak měl certifikovaný hodnotitel na Tripadvisoru (hodnotitel, který zveřejnil již mnoho hodnocení) o nás napsat dobrou recenzi - my bychom díky tomu poskočili v hodnocení výš. S tím, že pokud nezaplatíme, napíše negativní recenzi. V tomto případě lze Tripadvisor požádat, aby toto hodnocení smazal, jelikož není pravdivé a nezakládá se na pravdě, ale je to velice složité a zdlouhavé. Nezaplatili jsme a nechali to být.

Pokud jakýkoliv hodnotitel napíše hodnocení, může se druhá strana vyjádřit a odpovědět. A řekněme si, není zrovna fér, když se vás číšník ptá, zda bylo všechno v pořádku, vy odpovíte ano. A ve chvíli, kdy přijdete domů, sednete k počítači a napíšete, že všechno bylo špatně. A přitom restauratér ví, že host dostal patřičnou péči a jídlo celé snědl.

Co z toho plyne? Pokud hodnotíte, buďte spravedliví. Když se vám něco nelíbí, upozorněte na to přímo servis v restauraci, ten totiž často může vyřešit problém k vaší úplné spokojenosti.