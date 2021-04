HLAVÁČEK: Jak se pozná dobrý kuchař? Medaile, tetování ani nekončící výčet stáží v životopise to není

Životopis je první prostředek, díky kterému se kontaktujete se svým možná budoucím zaměstnavatelem. Měl by být upravený, určitě je dobré se při jeho vytváření nad vším zamyslet. Jak nad jeho vzhledem a uspořádání, tak zejména nad jeho obsahem. Papír sice snese všechno, ale gastronomie je úžasná v tom, že hned po vstupu do kuchyně velice jasně ukáže, jak moc jste při jeho vytváření kecali, a co vše je pravda.

Proto nelžete, nepřehánějte, nesnažte se zbytečně zapůsobit. Pro mě ideální životopis, který je dlouhý tak akorát. Stačí jedna stránka A4 obsahující důležité informace, a to kde uchazeč pracoval, na jakých sekcích na kuchyni, pozicích a zejména jak dlouho. To třeba ukazuje na váš charakter, jak jste pro svého zaměstnavatele spolehlivý a věrný. To, kde jste byli na stážích, taky není špatné zmínit. Víc mě nezajímá.

Lukáš Hlaváček Mladý kuchař Lukáš Hlaváček začínal před sedmi v hotelu Alcron po boku Romana Pauluse. Poté sbíral „michelinské“ zkušenosti. V každé ze štací se vypracoval na Chef de Partie či Demi Chef. Nejprve pracoval v Hotelu St. James and Club s jednou michelinskou hvězdou po dobu dvou let, poté opět v Londýně, a to v restauraci The Ledbury, s dvěma michelinskými hvězdami. Poslední štací byl rok strávený v Kalifornii v restauraci Meadowood, která se pyšní rovnou třemi michelinskými hvězdami. Vždy se vypracoval se od nejnižších pozic až po ty nejvyšší.

O tom, že umíte s počítačem a rádi chodíte na procházky si můžete říct na pohovoru samotném. Jestli umíte organizovat sám sebe při práci, být čistotný, to vše se ukáže až při vstupu do kuchyně. Je sice moc hezké, když budete mít během několika let napsáno mnoho a mnoho restaurací, ale i kdyby ty nejlepší na světě, když v každé budete jen pár měsíců na stážích anebo i pracovně, tak to ve zkratce znamená, že jste všude s největší pravděpodobností maximálně někomu loupali mrkev, nebo skládali lístečky podle velikosti.



Na posilnění ega asi super, v praxi docela k ničemu. Fotka se skleničkou vína, v rondonu oblepeným českými vlajkami také ničemu moc nepomůže, ani ty medaile z kuchařských soutěží to nezachrání. Stejně tak ruka s vytetovaným nožem s nápisy, jak je vaření váš život a podobné zbytečnosti. Při první větší chybě vám takové vaše tetování váš budoucí šéfkuchař určitě velice rád připomene.

Kuchařské zahraniční školy jsou super, s určitostí vás naučí vše teoreticky i prakticky, jak se vše v klidu vaří. Úspěch do budoucna vám ale nezaručí, kuchaře z vás neudělají, pokud nepůjdete do skvělých restaurací a nebudete na sobě makat, budou vám k ničemu. Sám se přikláním k názoru, že lepší než platit ty nekřesťanské peníze za každý rok na nich, je lepší si peníze schovat, jet do zahraničí, začít makat na nějakém tvrdém a vařením zajímavém místě a uschované peníze použít na chození do kvalitních a vám gastronomicky blízkých restaurací. To je perfektní kombinace, kdy má vaše studium pevné základy v podobě praxe, plus sbíráte inspiraci.

Samostatnou kapitolou jsou životopisy zkušených šéfkuchařů. Nerad bych se někoho dotknul, i když se mi to pravděpodobně povede, ale nikdy jsem neporozuměl zvyku chlubit se tím, pro koho jsem kdy vařil. Víte, co myslím, takové to.. „vařil pro královskou rodinu“ , nebo „šéfkuchař celebrit“.



I kdybyste nebyl pouze jeden z desítek, nebo i stovek kuchařů, co pro tyto lidi na různých oslavách vařili, ale byl opravdu jejich privátní šéfkuchař, tak co to o daném šéfkuchaři říká? To se ničím jiným pochlubit nemůže? Nepamatuji si na žádný životopis, žádného top šéfkuchaře, který by se tímto chlubil. Jednoduše proto, že za ním stojí daleko větší úspěchy. Je velice důležité si uvědomit, že každý host je stejně důležitý, jestli vaříte pro člověka, který si dal na stranu určitý obnos peněz, a to kolikrát nikoli malý, aby mohl oslavit třeba životní událost ve vaší restauraci, nebo někdo kdo k vám přišel na obchodní schůzku, tak všichni musí dostat stejný servis jako prezident nebo jakákoliv hvězda Hollywoodu. Pro mě je důležité pro tyto lidi vařit a vytvořit jim nezapomenutelný zážitek, stejně tak pro zmíněné celebrity.