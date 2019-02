Jak na granátové jablko? Poradí známá novinářka a foodblogerka

Rubínově zářivá semínka z plodů tohoto teplomilného stromku dodají pokrmům kombinaci svěží kyselosti a sladkosti zároveň a taky vylepší estetickou stránku jídla. Navíc obsahují nebývale velké množství vitaminů a antioxidantů. Jen pozor: šťáva z nich pořádně barví.

Není lepší období, kdy experimentovat s exotickými ingrediencemi, než středoevropská zima. Recepty ze zelí, jablek uskladněných ve sklepě a kapusty se už touhle dobou trochu okoukaly, a tak je nejvyšší čas talíř oživit výraznými barvami z importu.



Mezi ovoce, které se dá dovézt z větší dálky, ale přitom má pořád docela slušnou chuť, patří granátové jablko. Jeho semínka, ukrytá v pevném obalu, vydrží i delší kodrcání, a nemusí se tedy sklízet polozralé nebo dopravovat letadlem.

Záře rubínů

Můj oblíbený londýnský kuchař Yotam Assaf Ottolenghi, který je i autorem dnešního receptu, má granátové jablko vysoko na seznamu nejoblíbenějších surovin. Asi jako každý, kdo propadl kouzlu blízkovýchodní kuchyně. V jedné ze svých kuchařek popisuje, jak jeho maminka řešila souběh vysoké barvivosti granátových jablek a temperament svých dětí. Jednoduše je co nejvíc svlékla a pak poslala na dvorek, ať si rudá semínka vyloupou.

PETRA TAJOVSKÝ POSPĚCHOVÁ Aby jídlo bylo dokonalé, někdy stačí maličkost; třeba drobná změna v postupu. Prostě fígl, jaké mívají v kapse špičkoví šéfkuchaři, ale i zkušené domácí kuchařky. Nápady a rady, jak si pohrát s oblíbenými pokrmy, přináší gastronomická novinářka

Proč najdete zářivá zrnka granátových jablek nejen v mnoha Ottolenghiho salátech, ale též v omáčkách a masitých pokrmech? Jednak je tu stránka chuťová: semínka v sobě nesou nepřehlédnutelnou svěžest, sladkost i kyselost zároveň. A pak je tu estetické hledisko. Tyhle malé rubíny rozzáří opravdu každý pokrm.



Pokud nechcete jít cestou Ottolenghiho dětských let a výrazně červenou šťávou se postříkat od hlavy až k patě, doporučuji při preparování semínek následující postup. V prvním kroku rozřízneme jablko napůl nebo ho pouze nařízneme a pak rozlomíme. Už tuhle fázi je nejjednodušší konat s rukama ponořenýma ve dřezu. Pak už z něj ruce ani nevytahujeme a prsty lehce vylamujeme shluky semínek do připravené nádoby. Jde to snáz, než se při prvních pohybech zdá.

Jakmile jsou semínka vyloupaná, přichází kritická fáze, kdy vy nebo vaši bližní budete mít chuť tu lákavou hromádkou okamžitě sníst. Nejsnazší je vyloupat o jedno jablko navíc a dát ho rovnou v plen. Málokteré ovoce je tak nabité antioxidanty a jinými prospěšnými látkami. V každém z několika stovek semínek, které granátové jablko obsahuje, je poměrně dlouhý seznam vitaminů, ale též hořčík, zinek, křemík, vápník a další organismu užitečné látky.

V tekuté formě

V praxi to znamená, že konzumace granátových jablek působí na tělo detoxikačně, může snižovat hladinu cholesterolu, urychlovat léčbu zánětů, bránit kornatění tepen nebo upravovat zažívání.

V řadě zemí je oblíbenou tekutou delikatesou čerstvě vymačkaná šťáva z granátových jablek: narazíte na ni v pouličních stáncích ve Středomoří, ale též v Asii. Je nejen lahodná sama o sobě, ale též jako součást řady alkoholických i nealkoholických míchaných nápojů. Ostatně původní recept na grenadinu počítá s granátovými jablky jako hlavní ingrediencí (její typickou chuť znáte třeba z koktejlu Tequila Sunrise).

Své nezadatelné místo má šťáva z granátových jablek na Kavkaze. Setkáte se s ní v gruzínské kuchyni nebo třeba v Ázerbájdžánu. Granátovou omáčku zvanou naršarab tady dávají hlavně k masitým jídlům včetně kebabu.

Na prášek

V Indii nebo Pákistánu zase často narazíte na sušená semínka granátových jablek, většinou rozemletá na prášek. Takto dobře poslouží jako základ různých kari nebo čatní. Většina popsaných polotovarů se dá bez problémů sehnat v krámcích s exotickými potravinami, takže se nemusíte trápit dvoutýdenním sušením semínek nebo lisováním šťávy z jablek zakoupených v tuzemských obchodech.

Pražma s granátovým jablkem

rozpis na 4 porce, doba přípravy asi půl hodiny

4 filety pražmy královské

šťáva z poloviny citronu

1 lžíce pasty tahini

1 lžíce vody

2–3 lžíce nasekané hladkolisté petržele

půl granátového jablka

kůra z jednoho pomeranče

olivový olej

sůl

pepř



Troubu zahřejeme na 200 stupňů. Filety osolíme a opepříme z obou stran, pánev či pekáč vymažeme olivovým olejem a zakápneme jím i rybu, kterou jsme do nádoby uložili. Dáme péct na deset minut. Zatímco se ryba peče, přichystáme omáčku. Tahini, vlažnou vodu a citronovou šťávu společně prošleháme, dokud nevznikne jednolitá tekutá hmota. Na závěr přimícháme nasekanou petrželku. Pak z granátového jablka vyloupáme semínka. Upečené filety přelijeme výpekem, omáčkou s tahini, posypeme granátovým jablkem a strouhanou citronovou kůrou.