Jak na jedlé květy? Poradí známá novinářka a foodblogerka

Louka i zahrada jsou na jaře a na začátku léta nepřekonatelným zdrojem jedlých ingrediencí. Prvními květy rozzáříte nejen dezerty, ale i saláty, polévky a suflé.

Že jsou na jaře zahrada i pole plné různých jedlých lístků, ví každý. Méně lidí si ale do kuchyně pouští i květy. Ty přitom dokážou být nejen skvělou ozdobou cukrovinek nebo příměsí do bylinných čajů.



Jediné, na co je třeba dát pozor, je místo, kde rostou. Než rostliny od silnice nebo od práškovaného či jinak chemicky ošetřeného pole, to raději nic. Nemluvě o květech z obchodu: ty jsou ve většině případů dovezené z velké dálky, a čím je tam stříkali, zjistíte jen stěží. Poslední důrazné „ne“ platí pro chráněné zóny: že není úplně samozřejmé je ze sběračských výletů vynechat, ukázaly letošní zprávy o plundrování medvědího česneku v některých lužních lesích. Takže jak říká klasik: tudy ne, přátelé. Dost toho roste i jinde.

PETRA TAJOVSKÝ POSPĚCHOVÁ Aby jídlo bylo dokonalé, někdy stačí maličkost; třeba drobná změna v postupu. Prostě fígl, jaké mívají v kapse špičkoví šéfkuchaři, ale i zkušené domácí kuchařky. Nápady a rady, jak si pohrát s oblíbenými pokrmy, přináší gastronomická novinářka

Když vylučovací metodou vyberete lokalitu nechráněnou i nechemizovanou, stačí jednoduše vyrazit s košíčkem, plátěnkou či papírovým sáčkem a rozhlédnout se, co příroda zrovna servíruje. U nás na Vysočině třeba v tuhle část roku nasbíráte krásné fialky hned několika odstínů. Tyhle namodralé krasavice každý rok suším do čajů, ale taky jimi zdobím dezerty: třeba v dnešním receptu je najdete jako přísadu do tvarohové náplně. Kandované fialky coby dekorace na dort jsou trochu pracnější, zato ale vydrží.



Sedmikrásná polévka

Snad úplně všude rostou pampelišky. Naše babička z nich dělávala víno, pokud chcete být originálnější, dají se květy lehce orestovat na másle. Anebo rozdrobit na menší kousky a vmíchat do rýže.

Stejně snadno najdete i sedmikrásky. Jejich roztomilé bílé kvítky budou ozdobou každého jarního salátu, ráda je dávám taky do studených jarních polévek: třeba té okurkové s kefírem a ředkvičkami. Jako dekorace nebo jemné koření dobře poslouží i květnové květy šeříku. Tím, že se dají najít hned v několika odstínech, z nich můžete vytvořit opravdu půvabné kompozice.

Některým našim sousedům už kvetou i měsíčky, jejich lehce medové aroma a výrazná oranžová či žlutá barva přímo vybízejí k tomu, aby oživily nějaký jednolitý pokrm: třeba nějaké suflé nebo koláč se zbytky zmražených švestek.

Chuťově zajímavé jsou na talíři karafiáty. Jejich aroma trochu připomíná hřebíček, byť v o poznání jemnějším provedení. Zkuste jimi tedy okořenit perník nebo ovocný salát. Skvělé budou i na jakémkoliv jablečném dezertu.

Pomalu se blíží i sezona růží: ty jsou královské nejen svým vzhledem, ale i užitím v kuchyni. Dají se z nich dělat skvělá želé, stejně jako stojí za to si připravit sirup k pozdějšímu dochucování letních drinků. Kandované okvětní plátky jsou osvědčenou dekorací i pro svatební dorty.

Výborný dezert můžete připravit i z tulipánových okvětních lístků: prostě stačí vypreparovat pestíky, stonek a tyčinky a pracovat jen s lístky samotnými. Můžete je zamíchat do salátu nebo naplnit něčím sladkým. Korunkový tvar si o to skoro říká.

Kapary z louky

Sladká úprava květin je asi tou nejčastější, mnohé se však dají zužitkovat i naslano nebo nakyselo. Z nerozvinutých poupat sedmikrásek můžete pomocí kyselého nálevu vytvořit místní variantu kaparů. Nálev použijte podobný jako na okurky nebo zkuste jemnější směs bílého vína a vinného octa.

V salátech se slanými zálivkami se dobře vyjímají i petrklíče. Jejich světle žluté kvítky jídlo prozáří, a navíc ještě zjemní. V tomhle případě – stejně jako když do salátu přidáte fialky – doporučuji nějakou jemnější zálivku: málo ředěným lihovým octem byste jejich chuť úplně potlačili.

Některé bylinky se hodí i na vytváření základů pro zálivky. Třeba fialky naložené v jablečném, ale ještě raději bílém vinném octě dokážou vytvořit opravdu lahodné aroma.

Když vám dojde inspirace na louce či na květinovém záhonu, nebojte se sáhnout po květech zeleninových: čas cuketových či dýňových květů, které se dají smažit v těstíčku, se také rychle blíží.

Tulipány s tvarohem

(čas přípravy cca 30 minut)

12 květů tulipánu

250 g plnotučného tvarohu

125 ml smetany

2 lžíce vanilkového cukru

1 lžička citronové kůry

hrst fialkových květů

Tulipánové květy zbavíme stopek, tyčinek a pestíků, aby zbyla jenom prázdná miska z okvětních lístků. Tvaroh smícháme v misce s nastrouhanou citronovou kůrou, vanilkovým cukrem a smetanou ke šlehání. Je-li třeba, dochutíme. Nakonec přimícháme polovinu fialek. Připravenou směsí plníme květy a zbylými fialkami zdobíme.