Jak připravit chutnou koprovku, poradí šéfkuchař

Tradiční české jídlo, které rozděluje národ na dvě poloviny. Koprovku si buď zamilujete, nebo jí na chuť nikdy nepřijdete. Šéfkuchař Daniel Holan z řevnické restaurace Corso si pro vás připravil recept s vejci a brambory, který upřednostňuje před masem a knedlíky.

Koprová omáčka

60 g másla

40 g hladké mouky



250 ml mléka



70 g cukru



4 lžíce octa



sůl



hrst nakrájeného čerstvého kopru bez stonku



5 vajec



20 mladých brambor ve slupce



Vývar

stonky z kopru

3 bobkové listy



5 kuliček nového koření



8 kuliček pepře



2 oloupané mrkve



¼ celeru



1 cibule oloupaná



3 stroužky česneku



3 lžíce soli



Vývar: Nakrájíme veškerou zeleninu na velké kusy (klidně na polovinu) a dáme do mísy. Rozvoníme si koření na suchém hrnci a zalijeme ho 1200 ml studené vody. Přidáme zeleninu a koprové stonky. Zavaříme, a když začne voda bublat, tak stáhneme plamen na minimum. U zeleninového vývaru by se pěna neměla tolik tvořit. Vaříme zhruba hodinu. Vývar nakonec scedíme a připravíme si ho na další vaření.

Zbytek: Rozpustíme si máslo, přidáme mouku a mícháme metlou 2 minuty. Poté zalijeme teplým vývarem a opět důkladně promícháme. Obsah hrnce zaváříme, stáhneme plamen na minimum a vaříme dalších 15 až 20 minut. Poté přilijeme mléko, ocet, cukr a dle chuti osolíme. Hotovou omáčku můžeme klidně skladovat v lednici a kdykoliv použít.

Mezitím si uvaříme brambory a vejce. Brambory umyjeme, otřeme houbičkou a dáme do vroucí osolené vody. Vaříme do měkka. Vejce by měly být před vařením v pokojové teplotě. Vezmeme si hrneček, přikryjeme ho fólii, potřeme ji olejem a vyklepneme do ní vejce. Fólii zamotáme. Vejce dostane jiný tvar a nebude jej potřeba loupat. Ve fólii hoďte vejce do vařící vody, promícháme, stáhneme plamen na polovinu a vaříme 6 minut.