Jak se prosté selské jídlo stalo národní kulinářskou klasikou ve Francii

Pot-au-feu 1,5 kg hovězího masa z kýty (například maso, ze kterého se připravuje rumpsteak, lze ale použít i žebra, pupek, líčka, kližku)

4 telecí nožky (alternativou je 1,5 kg oháňky, některé recepty připouštějí i vepřové nožičky či koleno, jde o ingredienci obsahující dostatek kolagenu)

8 morkových kostí



1 velkou cibuli (na čtvrtiny)



6 velkých pórků (pokrájených na deseticentimetrové kusy)



6 přepůlených středně velkých mrkví



12 přepůlených řapíků celeru (nebo celerovou bulvu pokrájenou na velké kusy)



6 pastináků (pokrájených na kousky o délce asi pět centimetrů)



6 tuřínů (rozkrájených na osminy)



750 g drobných brambor (vcelku)



svazek bylinek (tymián, petržel, bobkový list), černý pepř, sůl



při podávání strouhaný křen, dijonskou hořčici, smetanu

1.Do velkého hrnce vložíme cibuli, polovinu pórků, mrkví a celeru, telecí nožičky a hovězí maso (to položíme na zeleninu). Přidáme bylinky, opepříme, osolíme, nahoru umístíme dvě morkové kosti a zcela zalijeme vodou. Velmi zvolna vaříme, tmavou pěnu je třeba odebírat, světlou ponecháme. Za dvě až tři hodiny by mělo být maso velmi křehké a můžeme ho vyjmout a uchovat teplé v zakryté nádobě.

2.Slijeme čirý vývar a necháme jej zvolna probublávat asi 45 minut, abychom množství zredukovali. Z hladiny odebíráme tuk. Poté do vývaru vložíme druhou polovinu pórků, mrkví a celeru, dále pastinák a tuřín a necháme pomalu táhnout asi 30 minut. Přidáme zbylé morkové kosti a brambory. Vaříme zvolna dalších asi 40 minut. 3.Maso pokrájíme na větší kusy, okrájíme i maso z telecích nožek, přidáme do hrnce se zeleninou a necháme ještě 10–20 minut táhnout. 4.Z kostí vybereme morek a podáváme ho jako první na opečeném toustu z bílého chleba. Směs masa se servíruje s křenem (někdy smíchaným s kyselou smetanou) a s dijonskou hořčicí. Na talíř patří také kusy zeleniny a několik naběraček hutného vývaru. V některých regionech je zvykem podávat vývar ve zvláštní misce. Jinde do něj přilít víno.