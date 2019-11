Když v restauraci cítíte výpary z kuchyně, raději odejděte, říká zakladatel Zlatých lvů

Gastronomii se věnuje desítky let, napsal dvě kuchařky, a protože měl pocit, že v Česku chybí kvalitní a nezaujaté hodnocení restaurací, založil anketu Zlatý lev. A jak poznat restauraci, které se raději vyhnout? „Před nepříjemnými zážitky může varovat například méně příjemné prostředí, pach kuchyňských výparů, vzhled obsluhy, složení jídelníčku a řada dalších faktorů. V takovém případě je lepší neriskovat a restauraci co nejrychleji opustit,“ říká Václav Budinský v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Na konci listopadu proběhne vyhlášení nejlepších českých restaurací už po páté. Co se za tu dobu změnilo kromě toho, že kniha vychází letos i v angličtině?

Během let, kdy hodnotíme, pokračoval trend zvyšování úrovně české gastronomie. Naší činností se snažíme tomuto pozitivnímu vývoji maximálně pomáhat. Za tu dobu vznikla celá řada nových vynikajících restaurací, které obdržely jednoho či více zlatých lvů. Mnoho z nich má charakter bistra. Ta získávají, zvláště mezi mladší a střední generací, stále větší oblibu.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodl pustit se do hodnocení restaurací?

Gastronomii se věnuji desítky let. Napsal jsem i dvě kuchařky. Prakticky denně navštěvuji špičkové restaurace. Jejich majitelé a manažeři si dlouhodobě stěžovali, že u nás chybí objektivní, nezávislé a veřejnosti přístupné hodnocení nejlepších gastronomických zařízení. Na základě tohoto podnětu asi před deseti lety vznikl projekt, který jsem začal se svým přítelem Jiřím Paškem realizovat.

Lidovky.cz: Co všechno je při hodnocení restaurace zohledněno? A jak podniky, do kterých zavítáte, vybíráte?

Naše metodika zahrnuje posuzování prakticky všech aspektů, které může host v gastronomickém zařízení vnímat. Nejde jen o kvalitu a prezentaci pokrmů, ale také o kvalitu obsluhy, prostředí, hygienu, atd. Na nové restaurace, které zatím nemáme ve svém portfoliu, nás upozorňují naši hodnotitelé. Současně průběžně monitorujeme specializované internetové servery, a pokud zaregistrujeme u některé restaurace, kterou neznáme, excelentní hodnocení, své komisaře tam vyšleme. A v posledních letech se nám některé restaurace hlásí samy. Je pro ně atraktivní, že za hodnocení a za umístění v ročence nezaplatí ani korunu.

Lidovky.cz: Kolikrát jednu restauraci komisař Zlatých lvů navštíví, než jí udělí hodnocení?

Každá hodnocená restaurace musí byt navštívena minimálně třikrát, obvykle se jedná o pět a více návštěv. Vždy pochopitelně hodnotí jiný komisař. Máme jich více než šedesát.

Lidovky.cz: Jak vybíráte lidi, kteří budou podniky hodnotit?

Vybíráme je z milovníků gastronomie, kteří špičkové restaurace často navštěvují. Jedná se obvykle o úspěšné podnikatele, manažery, právníky, lékaře apod. Jedinou podmínkou je, že respektují naši metodologii. Ta byla zpracovaná týmem odborníků, většinou učitelů hotelových škol. Ti bohužel nejlepší podniky z finančních důvodů nemohou navštěvovat příliš často.

Lidovky.cz: Kterou pražskou restauraci máte nejraději vy? A která vás nikdy nezklamala?

Mezi moje nejoblíbenější restaurace, které často navštěvuji, a nikdy mě nezklamaly, patří U Malířů, U Zlaté studně, Oblaca, Coda, Bellevue, La veranda a Asian temple.

Lidovky.cz: Jak jsou na tom podle vás Češi? Co je pro ně v restauraci nejdůležitější?

Jak kteří. Většinu sice zajímá určitá kvalita, ale stále především cena a velikost porcí. My se však zabýváme hodnocením těch nejlepších restaurací, které pravidelně navštěvuje jen menšina české populace. Navíc v tomto směru existuje velký rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky jak z hlediska úrovně gastronomie, tak i z hlediska požadavků a očekávání návštěvníků.

Lidovky.cz: Poznáte už, když do nějakého podniku vejdete, že to nebude „dobré”?

Většinou ano. Před nepříjemnými zážitky může varovat například méně příjemné prostředí, pach kuchyňských výparů, vzhled obsluhy, složení jídelníčku a řada dalších faktorů. V takovém případě je lepší neriskovat a restauraci co nejrychleji opustit.