Léčí bolest, posiluje libido. Chilli obsahuje i velké množství vitaminů, říká autorka knihy o pálivých paprikách

O chilli papričkách napsaly celou knihu, o jejich účincích, o známých i méně známých druzích, ale také přidaly pár vlastních i tradičních cizokrajných receptů. „Chilli je náš koníček a je to zábava na celý život, jakmile nahlédnete trochu blíže, zjistíte, že se vždycky můžete ještě něco nového přiučit, vyzkoušet nebo ochutnat,“ říká jedna z autorek knihy Magdaléna Havlíková v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Napsaly jste knihu o chilli, ve které se věnujete nejen receptům, ale také využití chilli papriček v lidové medicíně. Kde jste po informacích pátraly?

Na některé jsme se spoluautorkou Dominikou Wittenberg Gašparovou narazily při našich zahraničních cestách, další nám prozradili kamarádi a jejich rodinní příslušníci z celého světa. No a v neposlední řadě jako milovnice chilli máme celkem slušnou sbírku zahraniční literatury na téma chilli a hodně zdrojů je dnes dostupných i v digitální podobě online. Text jsme konzultovali i s odborníky - od pěstitele chilli přes iberoamerikanistky po lékaře.

Lidovky.cz: A jak nám tedy chilli papričky mohou být prospěšné?

Chilli papričky a v nich obsažený kapsaicin mají antimikrobiální a antimykotické vlastnosti, působí tak v jídle, ale i v mastičkách a tinkturách. Rozšiřují dýchací cesty a usnadní jejich uvolnění. Kapsaicin má také povzbuzující vliv na krevní oběh, zvětšuje krevní destičky, můžete se po něm někdy i trochu zapotit, takže se skvěle hodí při nachlazení.

Lidovky.cz: Chilli papričky mají prý také pozivitivní vliv na libido, ale i zmírňují bolest...

Ano, souvisí to právě s povzbuzením krevního oběhu. Léčba bolesti může znít paradoxně, ale má to svou logiku. Kapsaicin natolik přesytí nervová zakončení svými intenzivními vjemy, že se dočasně „odpojí“. To se využívá v mastech i náplastech například na bolavá záda a ztuhlé klouby, dokážou je příjemně pohřát a ulevit od bolesti. Ale hodí se to třeba při angíně, kdy dokáže ostré chilli pomoci od bolesti v krku.

Lidovky.cz: Kolik různých druhů papriček jste v knize popsaly? A liší se pouze pálivostí?

V knize píšeme o více než stovce různých papriček, podrobněji se pak věnujeme těm nejznámějším a nepálivějším jako je třeba jalapeño nebo Carolina Reaper, ale také těm, které jsou typické pro regiony, jež v knize popisujeme - třeba jako je paprička scotch bonnet po karibskou kuchyni, papičky piri piri pro africké kuchyně nebo rocoto pro peruánské kuchaře a kuchařky.

Lidovky.cz: Může nejpalivější paprička na světě člověku ublížit, nebo dokonce způsobit smrt?

Až tak dramatické to není, ale rozhodně bych ji nedoporučovala zničehonic zkoušet lidem se srdeční vadou nebo nemocemi oběhového systému, s nemocemi dýchacího ústrojí a bez přípravy ani lidem s panickou poruchou. Pro ty by to mohlo být více než jenom nepříjemné. Pokud jste předtím nikdy neochutnali nic víc než jalapeños, pak by vám to také nemuselo udělat dobře. Nejde jenom o to, že máte v ústech podobný pocit, jako kdybyste si lízla lávy. Nervová zakončení máme i v žaludku, takže se mohou následně dostavit nevolnosti a křeče, papričky o síle přes milion a půl nebo dokonce 2 milionů SHU pálí takovým způsobem, že to předčí vaši představivost.

Lidovky.cz: Věnujete se i tomu, kde se poprvé chilli papričky objevily. Kde to bylo?

Jejich domovem je Latinská Amerika, kde jsou stále velmi rozšířené a oblíbené. Byly součástí jídelníčku Inků, Mayů i Aztéků a dodnes se tam setkáme s pikantními jídly, jejichž původ sahá dál, než by vás možná napadlo. Odtud se rychle rozšířily i do Karibiku a Severní Ameriky. Později se na lodích Španělů a Portugalců chilli vydalo na cestu kolem světa a zdomácnělo v Africe, Asii i v Evropě.

Lidovky.cz: Obě rády cestujete, kde mají podle vás k chilli nejvřelejší vztah? A jak je na tom Evropa?

Chilli velmi milují v Mexiku, Peru, Karibiku, Indii, Thajsku, Číně, Indonésii, na Blízkém Východě i v Severní a Západní Africe. V Evropě bezpochyby vede Maďarsko, kde svou papriku považují za národní poklad. Ale v posledních letech zájem o chilli vzrůstá a hodně populární je třeba také ve Velké Británii nebo Německu a skandinávských zemích.

Lidovky.cz: Co nejpálivejšího jste ochutnaly?

Úplně nejpálivější byl extrakt kapsaicinu o síle 9 milionů SHU (Scovilleho jednotek pálivosti), to je opravdu neskutečný a dlouhotrvající žeh, který bych jen tak někomu nedoporučila. Z čerstvých papriček pak samozřejmě tu aktuálně nejpálivější odrůdu Carolina Reaper, která dosahuje hodnot mezi 1,5 až 2 miliony. Zkusila jsem i papričku Dragons Breath, která ji prý měla pálivostí dokonce předčít, ale úplně mě o tom nepřesvědčila. I tak je ale jméno Dračí dech více než přiléhavé.

Lidovky.cz: Pěstujete papričky?

Samozřejmě, je třeba s nimi začít hodně brzy, takže letos už máme stejně jako většina pěstitelů malé sazenice a pečlivě sledujeme předpověď počasí, abychom některé přesunuli do skleníku a na zahradu.

Lidovky.cz: Říká se, že čím víc chilli paprička pálí, tím je vůně i chuť lepší. Je to pravda?

To je velmi individuální a rozhodně to není pravidlo. Pokud je na vás paprička už moc, stejně si dobré aroma moc nevychutnáte, možná ho ani nestihnete postřehnout. Většina lidí se k ocenění těch pálivějších odrůd musí projíst, postupně začít s těmi méně ostrými, a když si na ně zvyknou, zkusit něco pikantnějšího. Ale i velmi málo pálivé papriky mohou mít výtečné ovocné aroma, navíc šlechtitelé papričky všemožné kříží, aby si zachovaly chuť a aroma, ale byly více nebo naopak méně pálivé.

Lidovky.cz: Poznáte mezi jednotlivými odrůdami rozdíl na první ochutnání?

Některé určitě, jsou opravdu velmi specifické, mají od ovocných přes olejovitá až po čokoládová a zemitá aromata, liší se i způsob jakým pálí. Pálivost totiž není jenom o intenzitě počítané ve Scovilleho jednotkách. Papričky se liší i tím, za jak dlouho začnou v ústech pálit, kde, jakým způsobem a jak dlouho to všechno trvá. Ale já si před ochutnáním papričky většinou i prohlédnu, nebo se zeptám, protože je dobré vědět, co můžete očekávat.

Plné vitaminů

Lidovky.cz: Proč nikdy požár po papričkách nehasit vodou? A co je nejlepší, když sníme něco, co je pálivé příliš?

Kapsaicin není rozpustný ve vodě, ale v alkoholu a tucích. Pokud ho tedy chcete spláchnout, je ideální sáhnout po mléku, případně můžete zkusit pivo. Nedoporučuji ale zapíjet chilli sladkou limonádou s bublinkami, toho byste mohla litovat. Pokud si dáte víc pálivé, než je vám příjemné, můžete to také zkusit zajíst třeba rajčetem, banánem nebo chlebem.

Lidovky.cz: V papričkách jsou v hojné míře obsaženy zejména draslík a fosfor. Vysoký obsah vitamínu C z nich činí drahocenného spojence při udržování efektivnosti imunitního systému. Co ještě papričky obsahují? A liší se to podle druhu?

Chilli osahuje i vitamin A, vitaminy skupiny B, vitamin E, ale i aminokyseliny. Vliv na konkrétní množství některých látek, stejně jako na pálivost, mají kromě odrůdy i způsob a podmínky pěstování.

Lidovky.cz: Považujete po napsání knihy za odbornice na chilli papričky, nebo se ještě musíte učit?

Za odborníky bych označila spíš vědce z Intitutu chilli na Novomexické univerzitě, to jsou ty největší kapacity, a některé další pěstitele a šlechtitele. Chilli je náš koníček a je to zábava na celý život, jakmile nahlédnete trochu blíže, zjistíte, že se vždycky můžete ještě něco nového přiučit, vyzkoušet nebo ochutnat. Proto také milujeme festivaly a akce, kde si o chilli povídáme s dalšími nadšenci. Rády také sledujeme, když se v někom „chilli ještě nepolíbeném“ zažehne vášeň pro pikantní chutě, to nám vždycky udělá radost a doufáme, že k tomu pomůže i naše kniha.