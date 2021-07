Léto patří osvěžujícím bylinkám. Jaké nápoje se nejvíce hodí do veder?

Všechny bylinkové dobroty je třeba něčím chutným zapít. Samozřejmostí je voda, špatné nejsou ani nejrůznější bylinkové limonády – samozřejmě domácí. V dnešním článku pro vás mám několik nápadů, jak si takové bylinkové nápoje připravit.

Kopřivový výluh

Kopřiva je jedna z nejvšestrannějších bylinek, která navíc roste téměř všude. Napomáhá krvetvorbě, podporuje látkovou výměnu, zabraňuje průjmům, posiluje, snižuje krevní tlak, dokonce i cholesterol.



Nápoj z ní je asi nejsnazší. Stačí nasekat svazek kopřiv, zalít vodou a nechat přes noc vylouhovat. Pak přecedíme a vychlazené popíjíme.

Meduňkový sirup

Meduňka je bylinka s příjemnou vůní i chutí. Posiluje nervy i žaludek, mírní křeče, a podporuje klidný spánek. Z meduňky si můžeme připravit sirup, který se skvěle hodí do letních limonád. K chuti přijde ale i v zimě, jako vzpomínka na prosluněné letní dny.

Potřebujeme:

• svazek meduňky

• dvě limetky

• 500 g cukru

• 1 l vody

Jak na to? Meduňku nasekáme nahrubo, limetky pokrájíme na kolečka. Zalijeme převařenou vodou a necháme do druhého dne odstát. Přecedíme, vmícháme cukr a zahříváme, dokud se cukr nerozpustí. Horké plníme do lahví.

Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Míchaná bylinková limonáda

Obsahuje vyvážený poměr bylinek ve směsi zaručující lahodnou chuť. Kombinuje pozitivní účinky máty a meduňky, navíc je v ní bazalka podporující zažívání, zklidňující podrážděné nervy, zvyšující potenci a povzbuzující chuť k jídlu. Přidáme ještě rozmarýn, který posiluje krevní oběh, mírní křeče, vzpružuje a podporuje tvorbu žluči. Ideální nápoj na rodinné posezení spojené s grilováním.



Potřebujeme:

• 10 stonků meduňky

• 10 stonků bazalky

• 10 stonků máty

• 5 menších snítek rozmarýnu

• 1 citron

• 1l jablečného džusu

• kostky ledu

• 1l perlivé vody

Jak na to? Ze stonků otrháme lístky a spolu s jablečným džusem a šťávou z citronu dáme do hrnce. Přiklopíme, přivedeme k varu, vypneme plotýnku a necháme půl hodiny louhovat. Když teplota klesne tak, že tekutina při kápnutí na ruku nepálí, vyjmeme bylinky a důkladně je vymačkáme. Tekutinu slijeme do džbánu a dáme do lednice.

Růžová limonáda

Jemná vůně růží uklidňuje a navozuje příjemnou náladu. V kombinaci s granátovým jablkem působí tento nápoj jako mírné afrodiziakum. Tedy – ideální pro dlouhé letní večery a noci.

Nejprve si připravíme růžový sirup.

Potřebujeme:

• 150 g okvětních růžových lístků ze silně vonících, chemicky neošetřených růží

• 0,5 l vody

• 1 kg cukru

• šťávu ze dvou limetek

Jak na to?

Vodu přivedeme k varu a vmícháme do ní omyté růžové lístky. Pět minut povaříme, odstavíme a necháme dvě hodiny louhovat. Přecedíme, přidáme cukr a na nízkém stupni vaříme tak dlouho, dokud není sirup čirý. To zabere tak 20 minut. Limetovou šťávu přecedíme a přidáme k tekutině. Povaříme ještě pět minut, naplníme do čistých lahví a uzavřeme.

Na limonádu potřebujeme:

• 1 l džusu z granátových jablek

• 100 ml růžového sirupu

• 50 ml grapefruitového džusu

• med podle chuti

• pár mátových lístků na ozdobu

Jak na to?

Ve džbánu smícháme oba džusy s růžovým sirupem a podle chuti osladíme medem. Sklenice naplníme do poloviny ledovými kostkami a zalijeme připravenou limonádou. Ozdobíme mátovými lístky a podáváme.