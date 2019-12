Linecké slepované těsto podle Lukáše Skály

Nejoblíbenějším cukrovím v Česku je linecké a vanilkové rohlíčky. Na vánočním stole má tyto dva druhy skoro každá rodina. Jak linecké dělá vyhlášený cukrář Lukáš Skála? Nechte se inspirovat.

Linecké slepované těsto

600 g hladké výběrové mouky

400 g jihočeského másla



200 g moučkové cukru



1 žloutek



špetka soli



citronová kůra



Postup přípravy těsta: Máslo, žloutek a cukr vyšleháme. Přidáme prosetou mouku a sůl a zaděláme těsto. Zadělané těsto necháme odpočinout do druhého dne v lednici. Druhý den rozválíme na plát o výšce 3mm a vykrajujeme kolečka. Polovinu koleček necháme plných a druhé polovině vypícháme středy. Pečeme při teplotě 190 °C do světle zlatavé barvy. Po vychladnutí naplníme domácím džemem dle své chuti. My ho plníme naším domácím džemem s višněmi. Finální slepená kolečka posypte moučkovým cukrem.