Zavařené okurky a kvašené zelí. Naše babičky byly cool, fermentovaly skoro vše, říká šéfkuchař Býček

Lidovky.cz: Kde nebo lépe řečeno od koho jste se toho naučil nejvíce?

Na to se nedá jednoznačně odpovědět – měl jsem to štěstí, že jsem v životě potkal spoustu zajímavých lidí. Rád pozoruji věci kolem sebe, jak lidé uvažují, snažím se číst mezi řádky. Vybrat jednoznačného favorita nemůžu, nebylo by to fér vůči ostatním. Každá etapa mého života mi přinesla něco nového.

Lidovky.cz: Jak byste popsal své začátky v Anglii?

Peklo na zemi, ale bylo to třeba. Bylo to drsné, ale fér.

Lidovky.cz: Vařil jste v michelinských restauracích... Nevadí vám, když si lidé fotí jídlo? Nebo vás naopak těší, že váš výtvor zvěční a „pošlou ho do světa“?

Že si lidé vyfotí jídlo na památku – pro připomenutí hezké chvíle – mi nevadí. Sám se občas přistihnu, že mi třeba telefon připomene nějakou fotku a spolu s ní i vzpomínky. Ale trochu víc mi vadí, že lidé často zapomínají, o čem by společná večeře měla být. Raději koukají do telefonu, místo aby si třeba povídali. Žijí své životy na sociálních sítích, porovnávají se, hodnotí. Ale tak trochu zapomínají žít a prožívat ten moment. Pamatuji od nás jednoho pána, který s talířem jídla běhal po restauraci a hledal nejlepší místo pro fotku. Takový typický oběd.