PLNĚNÉ KRÁLIČÍ MASO SE ŠPENÁT ROLÁDA Z KRÁLIČÍHO HŘBETU Ingredience ■ 800 g vykostěného králičího hřbetu ■ králičí skelet (na omáčku) ■ 2 cibule (i se slupkou) ■ kořenová zelenina (asi 1/4 celeru, 2 petržele, 4 mrkve) ■ 4 lžíce másla ■ 1 lžíce rajčatového protlaku ■ 150 ml vína ■ sůl, čerstvě mletý pepř ■ čerstvé, popř. sušené bylinky (např. hladkolistá petržel, medvědí česnek, pažitka, potočnice apod.) 1. Nejlépe den předem si připravíme omáčku: kosti upečeme v troubě při 230 stupních dotmava. V polovině pečení přidáme cibuli a kořenovou zeleninu. Přendáme do hrnce společně s protlakem a vínem, zalijeme vodou pár centimetrů pod okraj a na mírném ohni svařujeme (čím déle, tím bude omáčka silnější). Pak scedíme a znovu zredukujeme do hustější konzistence. Do hotové omáčky vmícháme máslo na zjemnění. 2. Vykostěný hřbet rozložíme na prkénku a případné silnější části nařízneme, aby vznikl rovnoměrný plát. Neklepeme. Osolíme, opepříme, můžeme přidat čerstvé bylinky podle chuti, a pevně svineme do rolky. Tu přendáme na fólii potřenou máslem a pevně utáhneme (třeba i pomocí provázku). 3. Vložíme do vakuovacího sáčku, pevně uzavřeme a vaříme ve vodní lázni při 67 stupních asi dvě hodiny, popř. rolky jen stáhneme provázkem a upečeme v troubě. Hotovou roládu vyjmeme z fólie (provázku) a ještě teplou opečeme na másle s bylinkami. 4. Podáváme s libovolně upravenou zeleninou, popř. bramborem.