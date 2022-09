Nepřepečte toho vepře. Jak udělat „rostbíf“ z vepřového, poradí šéfkuchař Pavel Drdel

„ROSTBÍF“ Z VEPŘOVÉ KOTLETY Ingredience Maso: ■ 1200 g vepřové kotlety bez kosti ■ sůl ■ mletý pepř ■ čerstvé bylinky (tymián, saturejka) ■ 5 polévkových lžic dijonské hořčice ■ olej ■ slunečnicové klíčky na ozdobu Mrkvový kečup: ■ 1 kg mrkve ■ 200 ml octa ■ 150 g cukru ■ sůl 1. Kotletu zbavíme veškerého tukového krytí, dobře osolíme, opepříme, přičemž se snažíme sůl i pepř vmasírovat do masa. Pak maso obalíme v nasekaných čerstvých bylinkách, potřeme ze všech stran hořčicí, zabalíme do fólie a necháme 24 hodin odpočinout v lednici. 2. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. V pánvi na rozpáleném oleji maso ze všech stran opečeme. Poté vložíme do trouby a pečeme na mřížce (nikoli na samotném plechu) zhruba 25 až 30 minut. Během pečení maso kontrolujeme vpichovým teploměrem: ideální teplota jádra je 49 stupňů. Upečené vyjmeme z trouby a necháme (stále na mřížce) vychladnout. Před podáváním krájíme na tenké plátky a skládáme na talíř. Doplníme mrkvovým kečupem, kyselými okurkami a podobně. 3. Kečup: Oloupanou mrkev nakrájíme na centimetrová kolečka. Ve větším hrnci necháme zkaramelizovat cukr, přidáme mrkev, poté opatrně přilijeme ocet (horký karamel bude prudce reagovat prskáním), dolijeme necelým litrem horké vody, osolíme a necháme zvolna vařit. Až mrkev změkne, odvaříme asi 2/3 tekutiny, pak stáhneme ze sporáku, necháme trochu zchladnout a ještě vlažnou směs umixujeme do konzistence kečupu. 4. Pokud kečup hned nespotřebujeme, můžeme jej přelít do vhodné nádoby (sklenice) a zavařit: při 95 stupních jej pasterujeme asi 40 minut.