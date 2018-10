PUNČOCHÁŘ: Ovoce kam se podíváš aneb Jak ho uchovat na zimní období

Letošní úroda ovoce všeho druhu byla opravdu zdařilá. Jablka, hrušky, švestky, toho všeho máme plné koše a bedýnky, ale co s tím? Samozřejmě není možné vše spotřebovat rovnou, ale zároveň je to skvělá příležitost, jak uchovat ovoce celou zimu a mít tak dostatek vitamínů i v období, kdy je to nejvíc třeba.

Mám nejraději klasické zpracování ovoce jako jsou zavařeniny, marmelády, chutney nebo domácí ovocné octy. Další možností jsou různé freshe či domácí mošty a samozřejmě sušené ovoce.



Něco k pití?

Velkým trendem jsou už několik let freshe z čerstvého ovoce. Pokud jim holdujete a máte přebytek ovoce, můžete si je připravit i do zásoby. Vitamínů sice nebude tolik jako z čerstvě vyfreshovaného ovoce, ale nějaká část tam určitě zůstane. Nejlepší je rozmixovat čerstvou šťávu a dále ji pasterizovat – na 80 stupňů asi 10 minut, řádně zazátkovat a uchovat v temnu a chladu, takto vám vydrží celou zimu. Další možností je zamrazení již rozmixovaného ovoce. Je třeba počítat s tím, že se vám voda oddělí od dužiny, a tudíž bude nutné fresh znovu po rozmrazení promixovat, ale chuť bude velmi podobná.

Dobré jsou i domácí mošty z jablek a hrušek – stačí je vylisovat, přelít do velké čisté lahve a uzavřít kvasnou zátkou. Na domácí mošt není třeba používat žádné kvasinky, kvasná zátka vše zařídí. Mošt nechte v chladu (cca 10 stupňů celsia) asi na dva až tři měsíce kvasit, a pak můžete vesele konzumovat.

Zaváříme klasicky i moderně

Jedna z nejstarších praktik uchování ovoce přes zimní měsíce je zavařování či ovocné marmelády. Zkuste se ale vzdát klasických ingrediencí a nahraďte je zdravější variantou a nebojte se experimentů. Místo řepného cukru sáhněte po tom třtinovém či po stévii. Velmi oblíbené jsou i kombinace koření a bylin s ovocem. Výborné jsou třeba švestky se skořicí nebo maliny s chilli. Obecně doporučuji používat ke klasickému českému ovoci exotické suroviny jako zázvor, kurkuma nebo levandule, velmi pěkně doplňují a zvýrazňují chutě. U marmelád uděláte dobře, když ovoce před vařením lehce opečete, aby zkaramelizovalo. Dostanete tak zase jinou, výraznější a trochu zadýmenou chuť.

Specifickou variantou jsou tzv. chutney chcete-li čatní. Mají skvělé využití k sýrům, grilovaným masům nebo uzeninám a připravit si je lze jednoduše. Tradičně se chutney vaří podobně jako marmeláda jen se striktně nemusíte držet sladkých chutí. Nebojte se využít jako základ třeba i cuketu, nebo do jablek přidat česnek, cibuli, zázvor, chilli, skořici, jablečný ocet nebo i muškátový oříšek. K sýrům mohu jen doporučit třešňové chutney – stačí uvařit vypeckované třešně spolu s červenou cibulkou, chilli, jablečným octem, medem či třtinovým cukrem a skořicí. Po uvaření, asi hodince a půl či dvou, nechtě čatní vychladnout přepasírujte do čistých sklenic. Vydrží vám třeba i rok. Jablečné čatní je klasika, pokud ale nemáte chuťově výrazná jablka, můžete jejich chuť podpořit například pomerančem či pomerančovou kůrou.

Možností je opravdu mnoho a na nějaké další se můžete těšit v mé příští glose, podíváme se na ovocné octy, sušení ovoce nebo další jablečné vychytávky. Určitě ale nezapomeňte, že pokud jakkoliv zpracováváte ovoce, mělo by být v dobrém stavu, tedy čerstvé a zdravé. A to platí hlavně tam, kde ovoce tepelně nezpracováváte.