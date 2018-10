Skrytý půvab ústraní. Kam se chodí najíst vlivní a bohatí Češi?

PRAHA Mezi vysokými obytnými domy se v těsné blízkosti pražského Petrského náměstí krčí drobné stavení se střízlivým nápisem Grand Cru. Budova je stranou hlavního ruchu centra, obleženého turisty. Soukromí láká – dveře diskrétní restaurace si podávají vlivní a bohatí Češi.

Na náměstí Republiky se mezi cizinci s fotoaparáty proplétají chvátající domorodci. Vládne tu chaos. Kdyby turisté usilovali o zajímavé snímky z tuzemského veřejného života, věnovali by čtyři minuty ne uspěchané chůzi do Petrské čtvrti a zamířili k téměř pohádkovému domku, který se choulí skrytý v Lodecké ulici. Po chvíli by se dočkali. Třeba kandidáta na pražského primátora či tajemného prominenta hradní suity.

Restaurace Grand Cru.

Pravidelně tu do úzké uličky zajížděj luxusní vozy, nejčastěji černý mercedes. Příhodně umístěná lokalita, která kombinuje dobrou adresu v centru s klidem a vyhlášenou krmí, začlenila podnik na mapu pražských podniků, kde se scházejí politici, lobbisté a byznysmeni. „Je to dobrá zašívárna. Na okraji centra, uvnitř máte soukromí. Navíc strašně dobře vaří,“ řekl LN pod příslibem anonymity vlivný politický podnikatel.



O jídelníček se v podniku stará známý kuchař Jan Punčochář. V kombinaci s exkluzivním vinným lístkem, kde nejlevnější sklenička vychází na 120 korun, je Grand Cru místem, kam si nemůže dovolit zajít každý, a proto se sem za soukromím stahují ti, kdo přitahují veřejnou pozornost.

Třeba když v červnu 2016 padl na restauraci obrovský stín muže, který se vysoukal z luxusního černého vozu. Více než dvoumetrový Martin Nejedlý, ekonomický poradce prezidenta Miloše Zemana, přijel s kyticí na privátní oslavu. „Nejsem politik, proto tam nechodím,“ popřel Nejedlý návštěvu, při níž ho viděli redaktoři LN.

Návštěvníci Grand Cru.

Anebo loni na podzim. Pár dnů před nástupem do vězení si tam šel vyvětrat hlavu a dobře se najíst lobbista Marek Dalík, jenž si nyní odpykává pětiletý trest v souvislosti s nákupem vojenských vozidel Pandur. Společnost Dalíkovi v Grand Cru dělal jeho kamarád a syn expremiéra Tomáš Topolánek. V minulosti tento tandem vyfotili bulvární novináři při bujaré veselici na diskotéce, v Lodecké měli větší klid.



Až ke dveřím

V Grand Cru se nescházejí jen lidé, kteří nechtějí být na veřejnosti příliš viděni, ale spokojená vybraná klientela vytváří sdílenou šeptandou nejlepší reklamu pro ostatní. Na jídlo tam zašel i šéf hnutí STAN Petr Gazdík. „Fakt dobře vaří. Byl jsem tam nedávno s velmi dobrým kamarádem, ale jiné politiky jsem tam neviděl,“ sdělil LN.

V nadsázce lze říci, že přesně to je pro hosty na Grand Cru přitažlivé – málokdo je tam vidí. LN oslovily několik pražských finančníků a lobbistů s dotazem, zda a proč si vybírají restauraci poblíž Petrského náměstí za svůj cíl. Tito lidé na Grand Cru oceňují především lokalitu restauračního zařízení.

Mapa míst, kam v Praze chodí vlivní a bohatí.

Vedle odstrčenosti od ruchu centra skýtá výhodu i možnost přistavit vůz do těsné blízkosti vchodu. Ti, kdo nechtějí být spatřeni, se dopraví taxíkem nebo soukromým autem s tmavými skly metr před vchod a během pár sekund proklouznou do útrob podniku.



Pozornost oproti luxusním restauracím poblíž Staroměstského náměstí, Dlouhé či Pařížské ulice je minimální. Absolutní klid pak zaručuje salonek, který se dá objednat za deset až 15 tisíc pro společnost, jejíž separé naruší jen diskrétní číšníci.

Nedávno tam zavítal i vlivný poradce a jeden z nejbližších lidí premiéra Andreje Babiše Marek Hanč. Uvnitř se usadil ve stejné chvíli jako kandidát na pražského primátora za ANO Petr Stuchlík. U toho se dostává do koktejlu motivací osobní vazba. Jedním z majitelů restaurace je Martin Nejedlý – tentokrát nikoli ten hradní, nýbrž podnikatel, který měl se Stuchlíkem společný byznys. V roce 2000 založili Fincentrum, jež poskytuje krátkodobé půjčky. Z podílu se Stuchlík kvůli kandidatuře vyvázal – čelil kritice, že se podílí na lichvářském oboru. K partnerovi do bistra ale chodí dál.