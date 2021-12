„Kapří řízky dělám zásadně z vykostěného kapra. Nenajdete tam pak ani jedinou kostičku a to je mnohem lepší zážitek z jídla. Dva dny předtím, než se do řízků pustím, kapra nasolím a vložím do mléka. Tak zmizí všechny pachy a vše, co do chuti kapra nepatří. Po vyjmutí kapra opláchnu, osuším a před obalením ještě posypu trochou kmínu,“ radí vyhlášený šéfkuchař.