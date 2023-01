Svěží pórek s rajčaty. I v zimě si můžete připravit lehká jídla, radí šéfkuchař

ZAPÉKANÉ PÓRKY S RAJČATY A SÝREM Ingredience ■ 5 větších pórků ■ 250 g čerstvého sýra ■ 450 ml rajčatového pyré ■ 2 lžíce rajčatového protlaku ■ 150 ml zeleninového vývaru ■ 50 g másla ■ oregano ■ sůl, mletý pepř ■ divoké koření ■ olej na opečení Tvarohovo-sýrová pěna ■ 100 ml mléka ■ 150 g čerstvého sýra ■ 120 g měkkého tvarohu ■ sůl, mletý pepř ■ muškátový oříšek 1. Pórky očistíme a nakrájíme na stejnoměrné, asi 10cm válečky (zbytky použijeme později). Ve větším hrnci přivedeme k varu vodu, osolíme a přidáme divoké koření. Provaříme, aby vznikla kořeněná várka, vložíme do ní kousky pórku a krátce zblanšírujeme. Necháme na sítu vykapat a pak zprudka opečeme na rozpálené pánvi dozlatova a naskládáme vedle sebe do pekáčku. Zbytky pórku nasekáme nadrobno a orestujeme v hrnci na másle. Podlijeme vývarem a podusíme doměkka. Pak přilijeme protlak, pyré, osolíme, opepříme a krátce provaříme. Rozmixujeme do hladké husté omáčky a nakonec přidáme oregano. Omáčkou pórky přelijeme a posypeme nadrobno natrhaným sýrem. Pečeme v předehřáté troubě na 160 °C 35–40 minut. 2. Pěna: Nastrouhaný sýr rozpustíme v mléce. Osolíme, opepříme a lehce zastrouhneme muškátovým oříškem. Rozmixujeme a necháme vychladnout. Ke ztuhlé sýrové omáčce přidáme tvaroh a vymícháme do pěny. Přendáme do cukrářského sáčku a uložíme do chladu. Před servírováním necháme krátce povolit při pokojové teplotě. 3. Horké pórky podáváme s pěnou.