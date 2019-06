Šťavnatá a chuťově dokonalá. Jak na panenku v krémových žampiónech?

Vepřová panenka je úžasně šťavnaté a chuťově výborné maso. Pokud teda víte, jak na ní. Ideální je ji zprudka orestovat na pánvi a pak dopéct v troubě. Zkaramelizovaný povrch udrží v mase veškerou šťávu a každé sousto vás pak vynese na vrchol blaha. Pokud ho navíc doplníte krémovou omáčkou se žampióny, úspěch je zaručen. A když vám navíc slíbím, že její přípravou nestrávíte víc jak půl hodiny (během níž ještě stihnete i umýt nádobí), opravdu nemá smysl váhat. Co říkáte?

Panenka v krémových žampiónech

2 porce

300 g vepřové panenky

3 hrsti lístků čerstvé petrželky



25 g ghí



300 g krémových žampiónů



4 g česneku



1 lžička mletého kmínu



10 ml citrónové šťávy nebo balzamikového octa



200 g smetany ke šlehání 31%



50 g parmazánu



50 g plátkové slaniny



sůl



pepř



Postup přípravy: Vepřovou panenku zbavte povrchových blan a tenkých konců. Na krájecím prkénku si nasekejte nadrobno většinu petrželky (zbytek si nechte na závěrečné ozdobení). Smíchejte ji s troškou soli a pepře a v této směsi vyválejte připravené maso.

Nahřejte si na plotně velkou pánev (vhodnou do trouby) na přibližně sedmý stupeň z devíti a rozpusťte na ní půlku připraveného ghí. Na něm opečte panenku ze všech stran dozlatova.

Orestované maso vyjměte z pánve a dejte zatím stranou. Pod pánví snižte trošku teplotu (na pátý nebo šestý stupeň) a přidejte do ní další lžíci ghí. Přihoďte na čtvrtky nakrájené žampióny a rozdrcený česnek. Směs velmi jemně osolte. Opravdu jen málo, jinak vám houby pustí veškerou šťávu a budou se spíš vařit než restovat. Omáčku navíc dochutí slanost parmazánu, takže s tím počítejte a se solí to nepřežeňte. Průběžně žampióny promíchejte.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Přibližně po 10 minutách by měly být houby opečené dozlatova a šťáva vypečená. Přisypte drcený kmín a vše zakapejte citrónem nebo balsamikem. Krátce prohřejte.



Do pánve přilijte smetanu a vmíchejte nastrouhaný nebo rozmixovaný parmazán. Přiveďte k varu. Jakmile začne směs bublat, vypněte plotýnku. Do pánve položte opečenou panenku a maso s omáčkou dejte dopéct do trouby předem vyhřáté na 200 °C na 10-15 minut.

Přesná doba pečení závisí na tloušťce masa i na míře jeho propečení na pánvi. Proto ho ke konci občas zkontrolujte dotykem prstu. Pokud vám neklade příliš odpor a maso je na dotyk měkké, ještě v pečení pokračujte. Na druhou stranu ale panenku nepřepečte. Byla by zbytečně vysušená. Raději ji nedopečte a vraťte po rozkrojení do trouby, než aby byla jak podešev. To už totiž nezachráníte.

Spolu s panenkou dejte do trouby na kousku pečícího papíru opéct i plátky slaniny.

Hotovou panenku vyndejte z trouby a nechte chvíli odpočinout, než ji nakrájíte na silnější plátky. Kdybyste ji nakrájeli hned, zbytečně by z ní vytekla veškerá šťáva.

Maso nakrájené na plátky podávejte spolu s krémovými žampióny a smetanovou omáčku. Na talíři vše posypte rozdrobenou upečenou slaninou a nakrájenou petrželkou. Jako příloha se hodí třeba upečené batáty (neplatí pro Low Carb a Keto) nebo šťouchaný květák, vedle nešlápnete ani se zeleninovým salátem.

Sežeňte si opravdu krémové (hnědé) žampióny. Mají totiž příjemnější a výraznější chuť než ty bílé. Možná vám ze začátku bude připadat, že hub je v receptu moc, množství ale nesnižujte. Hodně se během tepelné úpravy smrsknou a právě ony dodávají jídlu typickou chuť. Uvidíte, že se o ně nakonec budete u stolu prát.