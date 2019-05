Dýňová polévka inspirovaná mexickou kuchyní. Jak na ni?

Klasickou dýňovou polévku se smetanou nebo kokosovým mlékem určitě znáte. Je skvělá, osobně ji mám moc ráda. Ale až vás popadne chuť ochutnat něco úplně jiného, zkuste tuhle dýňovku inspirovanou mexickou kuchyní. Kuře dodá vývaru pořádnou sílu a také lépe zasytí, než když je polévka jen ze zeleniny.

Mexická dýňová polévka

5 porcí

20 g ghee, sádla nebo olivového oleje

100 g cibule



12 g česneku



10 g uzené papriky



1 g mletého římského kmínu



1 zarovnaná lžička sušeného oregána



100 g rajčatového protlaku



1000 ml vody



400 g kuřecího masa s kostí



10 g hořké vysokoprocentní čokolády nebo kakaa



500 g máslové dýně nebo hokaido



podle chuti špetka pálivé papriky



sůl



pepř



k podávání volitelně - zakysaná smetana a čerstvý koriandr



Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Postup přípravy: Na tuku si orestujte dorůžova nadrobno nakrájenou cibuli. Až začne mírně hnědnout, přidejte rozdrcený česnek a nechte ho rozvonět. Přisypte koření a krátce ho osmahněte (pozor, ať se nespálí, paprika by zhořkla). Do hrnce přidejte rajčatový protlak a za stálého míchání ho orestujte. Obsah hrnce zalijte studenou vodou, vložte do ní kuře a přidejte sůl a pepř.



Hrnec zakryjte poklicí a vše nechte vařit 75-90 minut, dokud se maso nezačne oddělovat od kosti. Uvařené maso vyndejte z vývaru, oberte, nakrájejte nebo natrhejte na kousky a dejte zatím stranou. Do vývaru přidejte čokoládu a na kostky nakrájenou dýni zbavenou semínek (máslovou oloupejte, hokaido stačí omýt). Vařte doměkka. Přibližně polovinu uvařené dýně vyberte z polévky a pomocí vidličky ji nahrubo rozmačkejte. Neměla by vzniknout kaše, spíš takové hrudky.



Druhou polovinu uvařené dýně rozmixujte v polévce ponorným mixérem dohladka. Do polévky vložte obrané maso, rozmačkanou dýni a velmi krátce vše prohřejte. Podle chuti osolte a opepřete, můžete přidat i špetku pálivé papriky. Hotovou polévku můžete na talíři doplnit lžičkou zakysané smetany a lístky čerstvého koriandru.