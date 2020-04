Upečte si vlastní kváskový chleba. Poradíme vám, jak na to

Obliba domácího kváskového chleba u lidí stoupá. Mezi nadšenci vznikla před časem i takzvaná kvásková mapa - spojuje lidi, kteří jsou ochotni zdarma poskytnout kvásek ostatním, aby mohli nastartovat vlastní výrobu. Poradíme vám, jak si doma upéct kváskový chleba.

Průmyslově vyráběný chleba se často plní chemickými přísadami, mnohdy se do něj přidávají také zbytky starého pečiva. I proto se lidé často vracejí k domácímu pečení. Ačkoli pořízení kvalitních potravin stojí i trochu námahy - i když pokud máte základ - kvalitní kvásek, příprava a pečení jsou už poměrně jednoduchá záležitost.

Kvásek si můžete koupit, popřípadě ho sehnat na sociální síti spojující lidi, kteří se odvrátili od kupovaného chleba a pečou si svůj vlastní. Na stránce Pečempecen.cz najdete i recepty, jak chleba upéct, jak kvásek založit a jak ho „krmit“ i spoustu užitečných rad ohledně domácího pečení.



Co budete potřebovat? V zásadě vám stačí jen pár základních surovin: kvásek, pšeničná a žitná mouka, drcený kmín, sůl a vlažná voda.

20 g kvásku (jedna lžička)

150 g žitné mouky

2 lžičky soli

2 lžičky drceného kmínu

250 - 300 g vlažné vody

250 g pšeničné mouky

Nejdříve v míse smíchejte kvásek s žitnou moukou a vlažnou vodou, směs zamíchejte, přikryjte potravinářskou fólií a nechte kvásek vzejít na teplém místě - počkejte zhruba tři hodiny. Poté vzešlý kvásek smíchejte s pšeničnou moukou, solí a kmínem. Pokud se vám směs bude zdát moc hustá, přidejte trochu vlažné vody. Těsto musí mít řidší konzistenci. Navíc se pak do něj vpracuje pšeničná mouka, takže potřebnou hustotu získá.

Poté směs vyndejte z mísy na pomoučený vál, zapracujte pšeničnou mouku a těsto vytvarujte do ošatky. Nechte ho na teplém místě kynout, což trvá zhruba 3-5 hodin, protože kvásek je pomalejší. Poté vložte těsto do nádoby s víkem a dejte ho do trouby rozehřáté na 250 stupňů.