Velikonoční pečení. Návod na výrobu droždí, kvásku i nejlepší recepty na chleba

Pakliže se na vás v obchodech nedostalo a droždí jste koupit nestihli, nezoufejte. Vyzpovídali jsme šéfkuchaře a máme pro vás cenné tipy na přípravu droždí i kvásku doma. A jestliže vás láká upéct si ve volných dnech chleba, přinášíme i několik receptů.

Poptávka po droždí je nyní v obchodech enormní, i kvůli blížícím se Velikonocům je téměř k nesehnání. Server Lidovky.cz oslovil několik šéfkuchařů, aby čtenářům poradili, jak si ho doma připravit a čím ho popřípadě nahradit. Návod a tipy najdete ZDE.

Chtěli byste doma založit kvásek, ale nevíte jak na to? Předem se připravte, že je třeba se o něj neustále starat, živit ho a omlazovat. Jak na to vám poradí šéfkuchař Scott Van Wagenen z brasserie Maximilian.



Ve chvíli, kdy si umíte doma přpravit kvásek, klidně se můžete pustit do pečení vlastního kváskové chleba. Jestli jste se zamilovali do toho, který prodávají v Antonínově pekařství, zde najdete cenné rady pekaře a návod na to, jak si udělat rovnou dva bochníky jejich úžasně křupavého chleba.

Pakliže se vám nechce zakládat vlastní kvásek, mezi nadšenci vznikla před časem i takzvaná kvásková mapa - spojuje lidi, kteří jsou ochotni zdarma poskytnout kvásek ostatním, aby mohli nastartovat vlastní výrobu. Poradíme vám, jak si doma upéct kváskový chleba. Kde kvásek pořídit a další recept na vynikající chleba najdete ZDE.

A s čím si čerstvý kváskový chleba dát? Klidně samotný, ale nejlépe chutná s domácími pomazánkami, máslem a medvědím česnekem, nebo s vejcem a avokádem.