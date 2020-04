Chleba jako z Antonínova pekařství? Zvládnete ho i doma, říká pekař a přidává cenné rady

Kvásek si může každý udělat doma sám, je to jednoduché a když se o něho budete dobře starat, vydrží vám řadu měsíců i let. Upéct vynikající chleba je o trochu složitější, ale i to doma zvládnete.

Na kvásek je ideální sklenice s víkem, do kterého můžete udělat otvory, aby mohl kvásek dýchat. Do sklenice dáme stejné množství žitné mouky a vlažné vody a vše dobře promícháme tak, aby vznikla hustá kaše. „Ideální teplota v místnosti je kolem 22 °C. Na sklenici si můžete naznačit fixem rysku, abyste viděli, jak poroste. Taky je dobré vědět, kdy jste kvásek založili, zapište si tedy datum, případně mrkněte, kdo má ten den svátek a vyzkoušejte si vlastní paměť,“ vysvětluje pekař Lukáš Fejfar z Antonínova pekařství. Podrobný návod, jak vyrobit kvásek najdete také zde Druhý den vidíte, jak se kvásek zvedl a vlastně ožil. Třetí den kvásek promíchejte, aby nabral vzduchu, a začněte přikrmovat. „Nejprve vodou a pak moukou opět stejné množství. Čtvrtý den přikrmíme stejným způsobem a pátý den můžeme kvásek použít na pečení buchet nebo chleba. Kvásek se zvedá a klesá podle toho kolik má života. Hotový kvásek už můžeme uchovávat v lednici,“ říká Fejfar. A jak dělají chleba v pekařství? Na dva pěkné bochníky chleba budete potřebovat: 420 g žitné mouky

420 g pšeničné mouky chlebové

480 g žitného kvasu

36 g soli

trochu kmínu

asi 0,6 l teplejší vody- ne však více než 30°C Postup: V míse smícháme mouku se solí, kmínem a přilijeme kvásek, promícháme a postupně přidáváme vodu dle potřeby. Hutnější těsto kyne déle, moc řídké zase rychle a může se při pečení propadnout nebo může být chléb příliš mokrý. Správnou konzistenci časem vychytáte. Pořádně prohněteme ručně nebo pomocí hnětacích háků. Pokud použijete formu na chleba, vymažte ji olejem, dejte do ní těsto a nechte kynout na klidném a teplém místě. Na kynutí můžete také použít ošatku a chléb pak péct bez formy. V tom případě musí být těsto hutnější a dýl pokyne. Chleby kynou několik hodin, ideálně tak čtyři. Záleží na mnoha faktorech. Troubu si předehřejte na 250 °C a vložte do ní chleby ve formě, případně na plechu s pečícím papírem. Po 10 minutách stáhněte na 200 °C a pečte dalších 40 minut. Beránci s rouškou Prodejny Antonínova pekařství zůstaly všechny otevřené. „I když je zájem zákazníků menší, stěžovat si nemůžeme. Máme nastavená pravidla jak pro zákazníky tak pro zaměstnance a snažíme se fungovat dál. Všechny výrobky prodáváme výhradně s sebou. Zakazníci udržují odstupy, tak prodej nejde tak rychle jak jsme zvyklí, na druhou stranu jsou nákupy mnohem objemnější, než jsme zvyklí z předchozích dnů, kdy si dokupují každý den čerstvé. Zákazník vlastně utratí více peněz za jeden nákup, než tomu bylo doposud,“ říká manažerka Antonínova pekařství Kateřina Procházková. A pro všechny, kteří na Velikonoce nepečou, jedna dobrá zpráva. V pekařství pečou i velikonoční beránky a zdobená linecká vajíčka pro radost. „A protože si z toho musíme dělat trochu legraci, máme i beránky s rouškou a bez roušky, jak je libo,“ dodává Procházková.