Mazanec, polévka z medvědího česneku i hlavička. Co si na Velikonoce uvaří šéfkuchaři

Obcházení vesnic a vyšlehávání žen, polévání vodou a koledování. Toho si letos o Velikonocích neužijeme. Ale můžeme napéct a uvařit pro své nejbližší. Jak budou trávit letošní svátky čeští šéfkuchaři? A co nesmí chybět na jejich stole? Nechte se inspirovat.

Michal Húsek

(Asten Hotels)

Škoda, že v téhle době nemůžu říct pracovně, rád bych se do práce už vrátil, snad nám to velcí páni brzy dovolí. Velikonoce u nás letos budeme slavit asi jako celá země tím, že budeme zavřeni doma nebo půjdeme na procházku do přírody. Klidně si u toho můžeme natrhat někde v lese u vody, potoku, (většnou) ten medvědí česnek na polévku. Určitě mojí dceři schováme na zahradě nějaká vajíčka, aby měla alespoň trosku jinou zábavu než do teď.

Upečeme s přítelkyní beránka a nabarvíme nějaká vajíčka, což pro mě bude vlastně moje poprvé. Normálně bychom se v Savoyi připravovali na nápor našich klientů, takže si teď zcela netradičně vyzkouším i tuhle domácí práci.

Polévka z medvědího česneku a hrášku s pošírovaným vejcem (můžeme klidně přidat kozí sýr nebo creme fraishe) Suroviny pro 4 osoby:

200 g medvědího česneku (můžeme nasbírat v lese, když nám teď povolují jen ty vycházky do lesa)

200 g čerstvého či hluboce zmraženého hrášku

2 ks šalotky

2 stroužky česneku

250 ml smetany

800 ml zeleninového vývaru

50 g másla

olej

250 g brambor

sůl

pepř

4 vejce

ocet kvasný nebo vinný

20 g tymiánu Postup: Na oleji lehce dozlatova zarestuji šalotku s česnekem nadrobno nakrájené, přidám tymián. Vše podliji vývarem, který lehce svařím, přidám smetanu a nechám provařit společně s oloupaným bramborem, vaříme do měkka - zahustí nám polévku. Nakonec přidám nejlépe spařený medvědí česnek a hrášek. Směs moc nevaříme, kvůli výsledné zelené barvě. Nejlepší je vše pořádně rozmixovat, přepasírovat a přidat máslo. Dochutíme solí a pepřem dle chuti. Pošírované vejce 4 vejce

ocet kvasný nebo vinný

voda

Petr Svoreň

(executive chef hotelu Passage)

Letošní Velikonoce budeme slavit tradičně a zároveň netradičně. Dcera přijela na návštěvu z Anglie, kde studuje psychologii, což se nám může jednou hodit.

Jak tedy vypadají Velikonoce u nás doma? Letos společně upečeme beránka a mazanec. Musím se přiznat, že v minulých letech bylo pečení spíše na manželce, já byl plně vytížen v práci. Aktuálně tedy využívám nedobrovolnou karanténu ke společným přípravám na významný křesťanský svátek.

Holky namalují vajíčka na ozdobu, necháme klíčit různá semínka, výhonky použijeme do salátu a na chleba. O víkendu i v pondělí se půjdeme projít společně do blízkého lesa. Tradičně jezdíme na výšlapy do Beskyd, letos to neklapne.

Radek David

(La Veranda, Babiččina zahrada, The Bistro)

Díky vzniklé situaci budeme doma. Původně jsme měli naplánováno být od středy v Londýně a strávit tam Velikonoce. Potkat se s přáteli, užít si město a chodit po restauracích. Naplánovali jsme to v listopadu minulého roku. Letos budou děti hledat vejce na zahradě a určitě budeme držet pomlázku. Mazanec je upečený, hlavičku upečeme s medvědím česnekem.