Vejce a chřest jsou skvělá kombinace. Vyzkoušejte bílkovou omeletu

Klíčky, bylinky, chřest, špenát, vejce nebo ředkvičky dodají po náročné zimě na talíř barevnou porci nové energie. Zkuste si udělat vydatnou snídani. Jak na bílkovou omeletu s chřestem a ricottou?

Bílková omeleta s chřestem a ricottou

100 g zeleného chřestu

1 vejce



50 g ricotty



100 ml polotučného mléka



3 vaječné bílky



50 ml vody (studené)



2 lžičky olivového oleje



10 g strouhaného parmazánu



6 g baby špenátu



2 g výhonků řeřichy



2 plátky žitného knäckebrotu (2× 60 g)



sůl



pepř



Postup: Troubu dejte předehřívat na 215 °C. Chřest omyjte, následně všem výhonkům odkrojte dřevnaté konce (postačí vždy odkrojit cca 3 cm od dolního konce výhonku) a poté každý výhonek podélně nakrájejte na 3 plátky – pokud je některý výhonek tenčí, stačí jej podélně rozkrojit jen napůl. Nakrájený chřest prozatím odložte do lednice či na pracovní plochu.

Poté si připravte 2 nádoby: do jedné z nich vyklepněte 1 celé vejce, přidejte ricottu, mléko, sůl a pepř a důkladně promíchejte. Do druhé nádoby dejte bílky, 50 ml studené vody a špetku soli a pomocí tyčového mixéru se šlehacím nástavcem z bílků vyšlehejte tuhý sníh, který následně po 2 dávkách vmíchejte do ricottové směsi v první nádobě (každou dávku sněhu zapracujte důkladně, ale zároveň co nejrychleji, aby vám sníh nespadl – výsledná omeleta by pak nebyla řádně nadýchaná).

Nyní si nachystejte nepřilnavou pánev vhodnou do trouby (⌀ 25 cm), rozehřejte v ní 1 lžičku olivového oleje, přidejte ½ nakrájeného chřestu a ½ připravené vaječné směsi a opékejte 1–1,5 minuty (neobracejte). Následně obsah pánve posypte 5 g parmazánu, pánev vložte do předehřáté trouby a pečte 6–7 minut při 210–215 °C, dokud omeleta nebude na dotek pevná.

Poté pánev vyndejte z trouby, omeletu přehněte a přemístěte ji na servírovací talíř. V prázdné pánvi pak opět rozehřejte 1 lžičku olivového oleje a ze zbytku chřestu, vaječné směsi a parmazánu vytvořte stejným způsobem jako předtím i druhou omeletu.



Obě omelety posypte špenátem a výhonky řeřichy a každou porci podávejte společně s 1 plátkem knäckebrotu.