Hrášek, kadeřávek a špenát. Jak na zelenou omeletu?

Klíčky, bylinky, chřest, špenát, vejce nebo ředkvičky dodají po náročné zimě na talíř barevnou porci nové energie. Zkuste si udělat vydatnou snídani. Jak na hráškovou omeletu s kozím sýrem?

Hrášková omeleta s kozím sýrem

250 g mraženého hrášku

75 g kadeřávku



150 g listového špenátu



6 vaječných bílků



3 vaječné žloutky



1 lžíce citronové šťávy



50 ml vody (studené)



4 lžičky olivového oleje



80 g polníčku



80 g hráškových výhonků



60 g čerstvého kozího sýru



4 plátky kvasového chleba (4× 60 g)



sůl



pepř



Postup: Troubu předehřejte na 210 °C. Z celkových 250 g hrášku odeberte 80 g a toto množství dejte zatím stranou. Zbylých 170 g hrášku přemístěte do nádoby od stolního mixéru, přidejte kadeřávek, špenát, vaječné bílky, vaječné žloutky, citronovou šťávu, 50 ml studené vody, sůl a pepř a vše důkladně rozmixujte na hladkou hmotu.

Jak jíme zdravě Začínali jako spolužáci s aplikací na recepty známé jako Fitrecepty. Postupně se dali na vydávání kuchařek. Tým Jíme zdravě připravil na každé roční období jednu tematickou kuchařku a k tomu aktuálně přidal i velikonoční speciál.



Nyní si nachystejte nepřilnavou pánev vhodnou do trouby (⌀ 27 cm) a z rozmixované směsi postupně upečte celkem 4 omelety: v pánvi vždy rozehřejte 1 lžičku olivového oleje, poté do pánve pomocí naběračky nalijte cca 175 g rozmixované směsi a opékejte 3–4 minuty na středním plameni (omeletu přitom neobracejte). Po uvedené době přemístěte celou pánev do předehřáté trouby a pečte 4 minuty při 200–210 °C. Následně pánev vyndejte z trouby, hotovou omeletu přemístěte na servírovací talíř a naplňte ji 20 g polníčku, 20 g hráškových výhonků, 20 g hrášku a 15 g kozího sýru. Poté si v prázdné pánvi opět rozehřejte 1 lžičku olivového oleje a začněte s přípravou další omelety.



Každou naplněnou omeletu podávejte s 1 plátkem kvasového chleba.