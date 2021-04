Na co použít vajíčka po Velikonocích? Zkuste pomazánku, sekanou s vejci či je naplňte lososem

Vajíčka k Velikonocům neodmyslitelně patří, ale co s nimi po svátích? Jak je všechna zužitkovat? Nezapomeňte, že i vejce mají omezenou dobu trvanlivosti. Přinášíme tři povelikonoční recepty s vejci.

Vaječná pomazánka s tvarohem

4 vejce velikosti M (uvařená natvrdo)

40 g sterilizovaných okurek

30 g šalotky

250 g polotučného tvarohu

1 lžička dijonské hořčice

sůl

pepř



Postup: Připravte si větší misku a nahrubo do ní nastrouhejte uvařená vejce. Poté najemno nastrouhejte sterilizované okurky a najemno nasekejte šalotku. Následně obojí společně s tvarohem a hořčicí přidejte do misky k vejcím. Osolte, opepřete a nakonec vše důkladně vyšlehejte pomocí metličky. Hotovou pomazánku skladujte v lednici a spotřebujte do 3 dnů.

Plněná vejce s koprem a uzeným lososem

Krůtí sekaná s vejci

1,25 l vody

3 vejce velikosti M

700 g mletého krůtího masa (10 % tuku)

1 lžíce bílého vinného octa

1 stroužek česneku (nastrouhaný najemno)

1 lžíce olivového oleje

1 lžička sušené majoránky

1 lžička mletého muškátového oříšku

60 g bílé cibule

20 g čerstvého baby špenátu

10 g čerstvé hladkolisté petrželové natě

1 lžíce dijonské hořčice

sůl

pepř

Postup: Troubu předehřejte na 185–190 °C. Připravte si zapékací nádobu (30 cm × 40 cm) a větší mísu. Do menšího hrnce nalijte 1 litr vody a na silném plameni jej přiveďte k varu. Jakmile voda začne vřít, vložte do hrnce vejce a vařte je 7–8 minut na středním plameni.

Zatímco se vejce vaří, do připravené mísy vložte mleté maso a přidejte k němu vinný ocet, najemno nastrouhaný česnek, olivový olej, majoránku, muškátový oříšek, sůl a pepř. Poté najemno nakrájejte cibuli, špenát a petrželovou nať, vložte je do mísy k ostatním ingrediencím a vše důkladně smíchejte do kompaktní hmoty. Uvařená vajíčka zchlaďte ve studené vodě a následně oloupejte.

Nyní vložte polovinu masové směsi do zapékací nádoby a pomocí rukou z ní vytvarujte šišku o tloušťce cca 3 cm. Na její střed naskládejte vejce a lehce je do ní zatlačte. Poté naneste druhou polovinu směsi a pomocí rukou opět vytvořte šišku. Sekanou při tvarování vždy lehce zmáčkněte, aby se nerozpadala, a uhlaďte všechny nerovnosti. Sekanou následně podlijte 250 ml vody, její povrch potřete dijonskou hořčicí a pečte 35–40 minut na 185–190 °C. Po upečení ji vyjměte ze zapékací nádoby, nakrájejte na jednotlivé porce a podávejte.

Plněná vejce s koprem a uzeným lososem

1,5 l vody

8 vajec velikosti M

7 g čerstvého kopru

150 g ricotty

50 g polotučného tvarohu

60 g uzeného lososa (natrhaného na malé kousky)

sůl

pepř

Postup: Připravte si větší hrnec a přiveďte v něm k varu 1,5 l vody. Jakmile voda začne vřít, vložte do ní vejce a vařte je 8–10 minut na středním plameni. Až budou uvařená, zprudka je zchlaďte ve studené vodě. Následně si připravte větší mísu. Vejce oloupejte a rozkrojte napůl. Vyjměte z nich žloutky a vložte je do připravené mísy.

Bílky dejte na talíř a prozatím je odložte stranou na pracovní plochu. Najemno nasekejte 6 g kopru a ten poté společně s ricottou a tvarohem přidejte do mísy ke žloutkům. Osolte, opepřete a vše důkladně vyšlehejte pomocí metličky. Jakmile bude směs vyšlehaná, připravte si zdobicí sáček. Směs do něj vložte a naneste do rozpůlených bílků. Takto připravená vejce ozdobte natrhaným uzeným lososem a malou snítkou kopru a podávejte.

Hotová vejce můžete skladovat v lednici maximálně 1 den.