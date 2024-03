Velikonoce (ne)tradičně. Upečte si staročeského beránka, anglické hot cross buns či kosti svatých jako ve Španělsku

Hot cross buns (podle kuchařky Mary Berry) Na 12 bochánků: 500 g polohrubé mouky

60 g cukru

7 g aktivního sušeného droždí

1 lžička soli

1 lžička směsi koření do perníku

1 lžička mleté skořice

1/2 lžičky strouhaného muškátového oříšku

60 g rozpuštěného a trochu ochlazeného másla

asi 150 ml vlažného mléka

asi 75 ml vlažné vody

1 rozšlehané vejce

90 g sušeného rybízu

60 g nasekané směsi kandované kůry (kandované ovoce)

slunečnicový olej na vymazání

60 g lístkového těsta Poleva: 2 lžíce cukru a 2 lžíce vody Mouku prosejeme do velké mísy a vmícháme cukr, droždí, směs perníkového koření, skořici a muškátový oříšek. Uprostřed uděláme důlek a nalijeme do něj máslo, mléko a vejce, přidáme rybíz a kandovanou kůru. Vypracujeme vláčné těsto, vytvarujeme do bochníku a necháme kynout přikryté v teple asi 1–1,5 hodiny, dokud nezdvojnásobí svůj objem. Po vykynutí znovu propracujeme na pomoučeném vále a rozdělíme na 12 dílů, z každého vytvarujeme bochánek. Lístkové těsto vyválíme na tloušťku 5 mm a nakrájíme na 24 úzkých proužků. Navlhčíme bochánky a na každý přilepíme dva proužky lístkového těsta do tvaru kříže. Bochánky srovnáme na plech, přikryjeme a necháme znovu kynout asi půl hodiny. Upečeme v troubě předehřáté na 220 st. asi 15 minut do zlatova. Mezitím si připravíme polevu z vody a cukru, které lehce zahříváme na pánvi a mícháme, dokud se cukr nerozpustí. Bochánky potřeme polevou a podáváme teplé i studené.