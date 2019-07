Velká voňavá trojka. Rajčata, papriky a okurky nemají v salátu chybět

Rajčata, papriky a okurky patří k nejoblíbenějším druhům zeleniny vůbec – a odpovídá tomu i nabídka supermarketů: většinou je tam, a to hned v několika odrůdách, seženete v lednu stejně jako v červenci. Označení na bedničce je ale taky to jediné, co je napříč rokem spojuje. V tom hlavním, totiž v chuti, srovnání nesnesou – jedině teď v létě chutnají a voní tak, že si své jméno opravdu zaslouží. Za chvíli vypukne jejich sezona.

Každý z nás sní bezmála dvanáct kilo rajčat za rok, okurek a paprik pak asi polovinu tohoto množství. Rajská jablíčka tak suverénně vévodí tuzemskému žebříčku nejoblíbenějších druhů zeleniny, předběhla dokonce i cibuli, kterou v tuzemsku přidáváme do každého druhého jídla.

Výrazná, sladce zemitá vůně Ve své původní domovině, Střední Americe, bývala malá a žlutá, postupem doby a šlechtěním se rozvinula do celé škály roztodivných velikostí, tvarů a barev. Mimochodem, to, proč za synonymum rajčete považujeme středně velké plody červené barvy, má jednoduché vysvětlení: v době, kdy se u nás rajčata rozkoukávala (což bylo poměrně nedávno, protože ač je do Evropy přivezl nejspíš už Kryštof Kolumbus, ve větší míře se začala pěstovat až v 19. století, v českých zemích dokonce až po první světové válce), bylo v módě právě takové rajče – nepříliš velké, pravidelného tvaru a především červené. Kdo teď v létě nemusí pro pár voňavých plodů o moc dál než na balkon či do skleníku, nemusí samozřejmě řešit ani starosti s jejich nákupem. Ostatní by při výběru rajčat měli dát především na svůj nos: rajčata mají mít výraznou, sladce zemitou vůni. Pro domácí skladování pak platí, že pokud nejsou vyloženě přezrálá, než v chladu lednice je lepší uchovávat je při pokojové teplotě. Vyšší teploty mají rajčata vůbec ráda, a to i ty přesahující bod varu. Ačkoliv pro velkou část ovoce a zeleniny platí, že se varem znehodnocují některé cenné látky v nich obsažené, u rajčat – podobně jako například u mrkve – je tomu přesně naopak. Varem se naruší buněčné stěny plodů a to zase pomůže našemu tělu lépe z nich vstřebat lykopen, antioxidant, pro který si rajčat ceníme snad vůbec nejvíc. Kyselost při vaření pak můžeme zmírnit trochou cukru nebo soli – oboje „vytáhne“ a zvýrazní přirozenou chuť rajčat. Ve stínu rajských jablíček Na lykopen je bohatá i další část našeho zeleninového trojlístku, totiž papriky, ani jim tak tepelná úprava nijak neškodí, naopak. Kromě toho obsahují vitamin C, draslík a taky kapsaicin, látku, jež stojí za ostrou chutí většiny zástupců tohoto početného rodu. Jedinou paprikou bez stopy kapsaicinu v těle je kapie alias paprika sladká; feferonky a chilli papričky jsou na něj naopak obzvlášť bohaté. Papriky, které dozrávají pod prudkým letním sluncem, sice nejsou tak masité jako ty z vyhřívaných skleníků, oč tenčí však mají slupku, o to bohatší jsou v chuti. Podobně jako rajčata se přitom dlouho pěstovaly především pro okrasu. Že se dá konzumovat i šťavnatá dužina, lidé seznali až o mnoho let později – dnešní odrůdy sladkých paprik se začaly objevovat teprve v polovině 19. století. Tuhle nevýhodnou pozici na startu ovšem lusky záhy dorovnaly – a dnes mají v kuchyni nezastupitelnou roli: syrové i pečené jsou skvělé do salátů, sendvičů i na lehkou letní polévku, dobře se hodí k plnění, na gril či do nejrůznějších zeleninových směsí, jako jsou lečo nebo třeba ratatouille. V úvodu nastíněnou trojici uzavírají okurky. Vlastně docela příznačně: okurka patří k nejběžnějším, ale taky nejméně nápadným druhům zeleniny, které naší kuchyní procházejí. A i když i ji je možné tepelně upravovat, příliš často to neděláme a nejčastěji končí, nakrájená na plátky, coby přízdoba talíře, v lepším případě jako součást zeleninového salátu. Vařit z okurky přitom není nic zapovězeného – a nemáme teď na mysli jen nakládání do sladkokyselého nálevu. V zásadě s ní lze pracovat podobně jako s cuketou, ke které má blízko i svou málo výraznou chutí a vysokým podílem vody v těle. Jen je třeba ji předtím zbavit slupky a nejlépe i krátce spařit. Mixér místo sporáku Díky překrývající se době dozrávání se rajčata, papriky a okurky v řadě receptů potkávají. Vedle nejrůznějších čalamád je asi nejznámějším z nich šopský salát, v němž kostičky rajčat, okurek a paprik (syrových, ale často taky pečených) zakrývá bohatá závěj balkánského sýra. Stejně tak se ale bez žádného člena této velké trojky neobejde španělská zeleninová polévka podávaná zastudena, totiž andaluské gazpacho. Spojení rajčat, paprik a okurky je v ní – alespoň na pohled – o mnoho míň nápadné než v oblíbeném salátu, ovšem o to zajímavější. Pro svou osvěžující chuť je gazpacho populární nejen v rodném Španělsku, ale v celém Středomoří – a vzhledem k čím dál vyššímu počtu tropických dnů v našich končinách má velkou šanci zabydlet se i v českém jídelníčku. Jeho příprava je vskutku hravě snadná (recept najdete dole na této stránce), obejdete se totiž bez sporáku nebo trouby, postačí vám dobrý mixér. Mimochodem, pokud byste chladivý efekt této polévky chtěli vyhnat na maximum, přidejte k zelenině špetku chilli nebo malou feferonku: nedejte na první dojem, pravdou je, že pálivá jídla vyvolávají pocení – a to zas aspoň mírné ochlazení.