Vzkříšení zlatých jablek. Jestli máte na zahradě kdouloň, dejte ji šanci

Máte na zahradě kdouloň? Pokud se vám po okušení jejích plodů zkřivil obličej a kdoule letěla rovnou na kompost – zkuste jí dát přece jen ještě šanci. Vyplatí se to.

Pravda, na syrové kdouli si asi ještě nikdo nikdy nepochutnal. Nebylo by ale spravedlivé na ni hned zanevřít. Nyní je ten pravý čas kdouloň očesat (sklizeň by měla být provedena do konce listopadu) a její plody zpracovat.



Kdouloň patří do početné čeledi růžovitých. Zajímavé je, že v rodu „kdouloň“ je úplně sama, pokud tedy znáte rostlinu s podobným názvem, tedy kdoulovec, s kdouloní sdílí pouze čeleď, rod už nikoli. Plodem kdouloně jsou malvice, které mohou na pohled připomínat jakýsi hybrid mezi jablkem, citronem a hruškou, jejich žlutý povrch může být mírně chlupatý. Plody se vyznačují příjemnou nasládlou citrusovo-ovocnou vůní, díky čemuž se dříve, podobně jako třeba svazky levandule či jiných bylinek, vkládaly do šatníků coby vonné osvěžovače oblečení. Dokážou provonět i celý byt, na míse se rozvoní na mnoho dní.

Plody, jinak nazývané zlatá jablka, ale nejsou nejčastějším důvodem pěstování kdouloně. Ta se totiž často používá jako podnož pro rouby hrušně, protože je plodnější a plody z ní jsou i větší. Také bývá vysazována jako čistě dekorační rostlina (strom či keř), velice hezky totiž kvete.

U nás jsme na dobré vlastnosti kdoulí pozapomněli, v paměti nám zbyly pouze vzpomínky na příšerně tvrdé a trpké plody. Je to ale škoda, protože kdoule mají (oproti třeba jablkům) mnoho nesporných benefitů. Toto ovoce je odolnější, oproti jablkům vydrží mnohem déle, dobře se sklízí. Stromy bývají malé a navíc nemívají výkyvy ve sklizni, plodí tudíž pravidelně a hojně.

A co tedy s nimi, když se nedají jíst syrové? Napoví portugalština, která má pro kdoule výraz marmelo. Tím je jasné, z čeho máme v češtině marmeládu (i když dnes se oficiálně podle evropské legislativy marmeládou označují pouze ty z citrusů). Kdoule je tedy potřeba uvařit.

Na výrobu kdoulového džemu (tedy – Unie Neunie – té nejmarmeládovitější marmelády pod sluncem) budete potřebovat na kilogram kdoulí dva citrony a 800 gramů želírovacího cukru. Dobrá zpráva je, že kdoule nepotřebují oloupat, je ale potřeba je opravdu velice důkladně zbavit chloupků na povrchu. Ovoce nakrájejte na malé kousky (odstraňte jadřince), přistrouhněte trochu citronové kůry a pokapejte citronovou šťávou. Přiveďte k varu, do změknutí to bude trvat asi deset minut, přidejte želírovací cukr a ještě chvilku povařte, pokračujte jako při výrobě jakéhokoli jiného džemu.

Kdoule můžete použít i jako podklad k běžnému hlavnímu chodu. Místo husy na pomerančích vyzkoušejte kuře na kdoulích. Kdoulový kompot (uvaříte jej úplně stejně jako třeba jablečný) se zase perfektně hodí k pečené zvěřině. A jako zákusek doporučujeme k celému menu sladký kdoulový koláč – příjemně vláčný a jednoznačně neokoukaný. Kdoule můžete zkusit do receptů, které máte osvědčené s hruškami a jablky, zkuste strávníky nechat hádat, co je jinak – pozornějším výrazná chuť kdoulí určitě neunikne.