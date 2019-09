Pod povrchem Evropy byl objeven ztracený kontinent, zanikl po srážce s Jižní Evropou

ŘÍM Vědci objevili na naší planetě dlouho skrytý kontinent, ovšem nejde o bájnou Atlantidu. K přelomovému zjištění došli při zkoumání geologického vývoje Středomořské oblasti. Světadíl byl nazván Greater Adria (lze přeložit jako Velká Adria, případně Velký Jadran), přičemž svou velikostí je srovnatelný s Grónskem. Údajně se oddělil od Severní Afriky, avšak zhruba před 140 miliony let zmizel pod Jižní Evropou.

Studie byla zveřejněna v září v listu Gondwana Research.

Vědci zdůrazňují, že zkoumání vývoje jednotlivých pohoří může poskytnout mnoho informací o evoluci světadílů. Většina pohoří, která studovali, vznikla díky odtržení kontinentu od Severní Afriky před asi 200 miliony let. Poslední zbývající část tohoto kontinentu nyní tvoří pás, který sahá od Turína přes Jaderské moře až k podpatku „boty“, která představuje jih Itálie, píše CNN.

Tato oblast byla již předtím nazývána jako Adria (Jadran). Geologové však mají rozdílné názory na chápání tektoniky jednotlivých zemských desek.

Vědci na nový kontinent přišli ve chvíli, kdy prováděli speciálním softwarem rekonstrukci vývoje desek a jejich pohybů. Modelově vrátili litosférické desky zpět do doby, kdy byla podoba světadílů zcela odlišná, díky čemuž zjistili, že kontinent Velká Adria se začal oddělovat zhruba před 240 miliony let během geologického období triasu, které trvalo zhruba 252 do 201,3 milionů let.

Rekonstrukce tohoto evolučního pohledu na pohoří ve Středozemním moři vyžadovala širokou vědeckou spolupráci, neboť zahrnovala odborníky z více než 30 zemí světa, z nichž každý stát má svůj vlastní geologický výzkum.

Mapa litosférických desek Země

Zjištění všechny ohromilo. Většina litosférické desky byla ukryta pod hladinou moře, přičemž různé sedimenty z jejího povrchu byly doslova seškrábnuty z povrchu Velké Adrie při střetu s pobřežím Jižní Evropy, pod kterou se právě Velká Adria zanořila.

Tyto odlámané horniny následně vytvářely hřebeny v některých pohořích Středomoří, jako jsou Alpy, Apeniny a další. Ostatně podsunutí, respektive ponoření jedné tektonické desky pod druhou, je základní způsob vzniku horských hřebenů a pohoří.

Z tohoto výzkumu vyplynul obrázek kontinentu Velká Adria a také několik menších kontinentálních bloků, které nyní tvoří například části Rumunska, severu Turecka nebo Arménie. Deformované zbytky několika prvních kilometrů ztraceného kontinentu lze i dnes pozorovat v horských pásmech. Zbytek kusu kontinentální desky, který byl asi 100 km silný, se sesunul pod jižní Evropu do zemského pláště, kde se nachází až do hloubky 1500 kilometrů.

Není to však poprvé, kdy byl nalezen dávno ztracený kontinent. V lednu 2017 vědci oznámili objev pozůstatků ztraceného superkontinentu Gondwana, který se začal lámat asi před 200 miliony let. Pozůstatek, který je pokryt lávou, se v současnosti nachází pod ostrovem Mauritius v Indickém Oceánu.