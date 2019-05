Jak na krásnou zahradu? Sázejte obyčejné místní rostliny

Tento trend souvisí určitě se suchými léty a také s tím, že se často snažíme minimalizovat čas, který trávíme na své zahradě údržbou. Vždyť co poroste lépe a bez naší pomoci než rostliny, které prostě na dané místo patří a bez přemlouvání tam i prosperují?

Existují hory knížek s nekonečnými seznamy vhodných rostlin pro specifická stanoviště. Nejdůležitější na výběru zeleně je ovšem to, že by měl probíhat koncepčně. Nenakupujte v zahradnictví všechno, co se vám líbí nebo co zrovna kvete. Před návštěvou supermarketu si přece také nejdříve promyslíte, co chcete vařit a jíst, víte, že není rozumné kupovat vše, co vám právě zavoní pod nosem.



Silné zahrady totiž stojí na nenápadné, avšak sebevědomé zelené hmotě. Výraznější rostliny si pak zaslouží v zahradě vyniknout jen na přesně vytipovaných místech, kde skvěle vyzní a navzájem si nekonkurují.

Jestli byste se při tvorbě zahrady měli v některém okamžiku poradit s odborníkem, pak ta chvíle právě nastala. Spolu se zahradníkem nebo zahradním architektem vytvořte komplexní plán na ozelenění vašeho exteriéru.

Nakupujte v místním zahradnictví. Zdejší rostliny budou zvyklé na lokální podmínky, květiny nebudou rozmazlené a bude se jim u vás dobře dařit. Mému srdci blízká tendence současné zahradní architektury preferuje skoro až plevelné druhy; a ačkoliv jsou obecně sice většinou považovány za méněcenné, v zahradě velmi spolehlivě fungují jako výplňová zeleň, tedy jako kulisa pro efektní dominanty.



Nezapomínejte na velké stromy i na trvalky

Při skladbě rostlin myslete na všechna tři výsadbová patra — stromové, keřové a nejnižší trvalkové, na které se často zapomíná. Přitom právě toto bylinné patro dodává zahradě atmosféru. Rostliny k sobě plánujte tak, jak je vidíte v přírodě — k břízám dejte traviny, ke kosodřevinám vřesy.

Ferdinand Leffler Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze (Agronomická fakulta, obor Zahradní inženýrství, 1997–2004). Absolvoval stáže ve Spojených státech amerických, Anglii, Skotsku a Francii. V roce 2002 spoluzakládal ateliér zahradní architektury LandART, kde působil do roku 2009. V témže roce založil ateliér zahradní a krajinářské architektury Flera, který je dnes předním a největším ateliérem zahradní architektury ve střední Evropě s počtem 25 architektů.

Myslete na to, že rostliny v zahradě dokážou mnohem více než jen těšit vás svými květy či plody. Vegetace vytváří ochranu i soukromí, dokáže propojit jednotlivé zahradní prvky, přičemž ty nevzhledné či příliš výrazné umí schovat. Nebojte se záhony přitáhnout až přímo k terase.



Když sucho rostliny (tolik) nebolí

Velkým problémem v Česku se stává sucho. Je potřeba na něj reagovat i v zahradě, připravit na něj samotné rostliny. Jedním z nich je správný výběr rostlin. Vhodně vybrané rostliny budou lépe prospívat a vy se místo pravidelné údržby budete moci kochat dobře prosperující oázou (seznam doporučených druhů pro různá stanoviště najdete ve fotogalerii). Nejlepší inspiraci najdete i v okolní přirozené vegetaci: to, co prosperuje v podobných podmínkách za vaším plotem, bude s velkou pravděpodobností fungovat i u vás. Pamatujte, že příroda nepleje a uměle nezalévá.

Mezi rostliny, které si lebedí na slunci patří třapatky, pumpavy, kosatce, levandule nebo mavulky. Velké plochy trávníků zmenšete a nahraďte je loukou a či trvalkovými záhony.

Například anglický trávník patří mezi prvky nejnáročnější na vodu, nízko střižený pažit navíc nedokáže ochránit půdu před výparem. Proto když neprší, sečte méně často a nechte stébla delší. Tam, kde trávník slouží jen jako estetický prvek, je namístě uvažovat například o louce a vystřídat krátký střih nedbalou elegancí.