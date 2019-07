Jedete do zahraničí? Pozor na led v pití

Češi jsou zvyklí na vysokou hygienickou úroveň. Stále méně se setkávají v zahraničních rezortech s tím, že by byla v hotelu vyloženě špína. Přesto bychom si měli uvědomit, že naše žaludky snesou mnohem méně, než co si mohou dovolit domácí obyvatelé. Každý by si proto měl zapamatovat základní pravidla, jak předejít žaludečním a střevním potížím způsobeným jídlem.

Stokrát víc to platí u exotických dovolených. Je vhodné se obeznámit s potenciálními riziky konzumace stravy v navštívené zemi. Poradit mohou pracovníci center cestovní medicíny. Zásadní ovšem je, aby cestovatel doporučení specialistů dodržoval.

Přestože jde o oblíbené pochoutky, vyhýbejte se zmrzlinám, některým sýrům, jako jsou oštěpek či parenica, a mléku nejasného původu. I když to není příliš časté, z nedostatečně tepelně zpracovaného mléka se můžete nakazit klíšťovou encefalitidou. Nicméně proti této nákaze je možné se nechat očkovat, takže pokud plánujete degustační výlety například po balkánském venkově, očkování zvažte.

Vyhněte se pouličním prodavačům Na pozoru se mějte i u běžně podávaného jídla a pití. „Nepijte ovocné šťávy z čerstvě vylisovaného ovoce u pouličních prodavačů a nejezte ovoce, které si nemůžete sami oloupat. Vyvarujte se ovoce a zeleniny, které jsou omyté místní vodou, což platí zejména pro melouny. Nejlépe ovoce omývejte pouze v balené vodě,“ radí lékař Ondřej Nývlt. Stejně tak platí dávat si pozor na led v nápojích, pokud vám není prodejce schopný zaručit, že je vyráběn z balené vody.

Pokud jedete do zemí s opravdu nízkými hygienickými standardy, uvažujte o dalším očkování. „Na infekční nemoci po požití potravin bohužel není ve většině případů očkování. Výjimkou je žloutenka typu A, cholera, průjmová onemocnění způsobená některými druhy bakterie Escherichia coli a břišní tyfus,“ doporučuje hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Grilujte poctivě Pořádné střevní potíže si můžeme způsobit i doma, a to při grilování. Díky velké osvětě už většina lidí ví, že zvláště kuřecí maso musí být ugrilované dostatečně, aby nebylo u kosti krvavé, tedy nesmí mít růžovou barvu. Jinak hrozí nákaza kampylobakteriózou, což se projevuje úpornými křečemi břicha a nezřídka musí nakažený vyhledat lékařskou pomoc. Obliba ledu roste. Populární jsou ice kýble i ledové panáky Rezervy však máme stále ještě u přípravy pokrmů. Někteří si neuvědomují, že nemohou používat stejné nádobí při přípravě syrového masa a dalších potravin. Typické je krájení zeleniny na stejném prkénku, jako bylo připravováno syrové maso.

Lehké opláchnutí jen vodou k očištění prkénka nestačí. Dokonce se stává, že si lidé dávají velký pozor, aby pokrm dostatečně tepelně opracovali, ale pak jej kontaminují při uskladnění v lednici. Stačí, aby na hotový pokrm kapala šťáva ještě z nezpracovaného masa, které mají připravené v chladničce k pozdější úpravě.