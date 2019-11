Cukroví bez výčitek. Každý Čech ho během svátků průměrně zkonzumuje jeden kilogram

Chrást u Plzně/ Praha Tradice, ale taky kalorická bomba. Cukroví si o Vánocích dokáže odepřít jen málokdo, i když to s sebou někdy nese výčitky svědomí a kila navíc. Nemusí: stejně jako jinde jde jen o to, najít v mlsání správnou míru a spíš než na množství vsadit na kvalitu.

V polovině listopadu se v malém cukrářství Marie Pacholíkové z Chrástu u Plzně už ani nevypíná trouba. Zatímco většina hospodyněk v tu dobu teprve plánuje, do jakých druhů se letos pustí, tady už je předvánoční pekařský maraton v plném proudu. Zatím jsou to hlavně zázvorky, perníčky a takzvané čajové pečivo, ovšem i na to s krémem nebo čokoládou brzo dojde. „Někteří zákazníci jsou zvyklí si hotové cukroví odnášet už v první půlce prosince, chtějí být zkrátka včas připravení,“ vysvětluje cukrářka Marie Pacholíková, „naopak my zas díky tomu máme čas obsloužit i některé opozdilce, kteří třeba až těsně před Vánocemi zjistí, že vlastními silami letos upéct nestihnou.“

Stejně jako většina cukrářů i Pacholíkovi letos mírně zdražili, a sice o dvacet korun za kilogram.