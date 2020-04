Srdce pod dálkovou kontrolou. Omezený provoz se řeší různými způsoby

Praha Některé ordinace teď mají omezený provoz. Vyšetření však může probíhat i na dálku. Například činnost srdce se dá zkontrolovat rozborem záznamu EKG z chytrých hodinek, případně pomocí malého přístroje, který pacientovi přijde domů poštou. Brněnské MDT – Mezinárodní centrum pro telemedicínu – začalo v době nouzového stavu poskytovat zdarma online konzultace s kardiologem, prozatím po dobu jednoho měsíce.

Zájemci jej mohou kontaktovat prostřednictvím webové stránky www.mdt.cz. Popíší své problémy a odpověď dostanou nejpozději do 24 hodin. „Zdravotní pojišťovny tohle neplatí, ale my za službu v této situaci od lidí žádné peníze nechceme,“ popisuje spolumajitelka telemedicínského centra MDT Veronika Bulková.

„I v době epidemie je samozřejmě dál nutné pečovat o pacienty, které trápí chronická onemocnění. Spoustě lidí však současný stav zkomplikoval přístup ke zdravotní péči,“ dodává. Poradna typicky odpovídá na dotazy osob, kterým se náhle mírně zhoršil jejich zdravotní stav a jež by za běžných okolností šly do ordinace svého kardiologa. Lékař obvykle probere aktuální zdravotní potíže a seznam užívaných léků, a pokud to jde, poradí na dálku.



V některých případech samozřejmě musí pacientovi doporučit, aby se přece jenom dohodl na osobní návštěvě v ordinaci.

Měřidlo na zápěstí

MDT rovněž zajišťuje vyhodnocování srdeční činnosti z dat získaných pomocí chytrých hodinek nebo fitness náramků, které si lidé sami pořídili. Od poloviny minulého roku mohly tuto službu bezplatně využívat osoby pojištěné u Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). „Nyní jsme stejnou možnost otevřeli zdarma komukoli,“ vysvětluje Veronika Bulková.

Takzvaná nositelná elektronika zaznamenává – mimo jiné – elektrokardiogram (EKG). Umějí to přístroje od Applu i ty založené na systému Android. Uživatel se dozví základní data. Avšak ze záznamu o průběhu měření dokáže odborník poznat mnohem víc: nepravidelnosti, které by mohly ukazovat na srdeční onemocnění.

Údaje z nositelné elektroniky mohou například odhalit fibrilaci síní, což je srdeční arytmie vedoucí k chaotickým, nepravidelným stahům svalových vláken, které zhoršují vytlačování krve ze srdce do tepen. Tato choroba je poměrně rozšířená, ale zpočátku nastupuje sporadicky, a je proto těžké ji zachytit ještě v rané fázi.

Pokud tedy má majitel chytrých hodinek nebo fitness náramku zájem, může se podívat na web www.mdt.cz, kde se dozví, jak může data ze svého přístroje do centra poslat pomocí mobilního telefonu. I v tomto případě by měl vyhodnocení dostat do 24 hodin.

„Může se stát, že v případě extrémního zájmu může být tato lhůta delší, ale zatím je však naše vyhodnocení výrazně rychlejší,“ konstatuje Veronika Bulková.

Měsíc na nalezení problému

Zdravotnické zařízení MDT nabízí pacientům s nemocným srdcem ještě jednu zajímavou službu sledování činnosti srdce na dálku pomocí velmi kvalitního přístroje.

Elektrokardiogram, tedy záznam srdeční aktivity podle toho, jak se mění vyvolaný elektrický potenciál, se dá naměřit přímo v ordinaci. Avšak v tom případě zachycuje pouze stav během krátké doby měření.

Druhou často používanou možností je, že pacient dostane v ordinaci Holterův monitor, obecně zvaný holter. Je mobilní, pacientovi se připevní k tělu pod oblečení obvykle na 24 hodin, ten s ním stále chodí a přístroj zaznamenává srdeční aktivitu při různých činnostech včetně spánku. Pak se vrátí do ambulance a lékař jeho záznam vyhodnotí.

MDT však nabízí ještě jiný postup, při kterém do ordinace vůbec není nutné chodit. Měřicí přístroj pošlou poštou, člověk si jej sám připevní na tělo podle videonávodu a získaná data okamžitě dostává telemedicínské centrum prostřednictvím mobilního telefonu. Přístroj pak pacient nakonec odešle zpět poštou.

Sledovaný člověk toto zařízení nosí týden až měsíc, v průměru sedmnáct dnů. Za tu dobu se už dají zjistit a popsat potíže, které by při běžném, kratším měření mohly uniknout pozornosti. Pacient má zařízení pro záznam EKG nasazené po většinu dne.

Zdravotnický personál telemedicínského centra MDT je k dispozici 24 hodin denně a kontroluje přijaté EKG záznamy. Pokud je nějaký technický problém, personál ihned kontaktuje klienta. A samozřejmě také upozorní, pokud odeslaná data ukazují na zdravotní problém. Týdně doporučí telemedicínské centrum čtyři až pět urgentních hospitalizací.

Pokud tuto službu schválí odborný lékař, může vyšetření uhradit zdravotní pojišťovna (nyní tak činí Oborová, Průmyslová, Vojenská či Revírní bratrská pojišťovna; Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přispívá částkou 500 korun).

V případě, že si zájemce platí vyšetření sám, není doporučení odborného lékaře zapotřebí. „Vyšetření stojí od 1500 až 3000 korun, podle typu zařízení a délce jeho nasazení,“ konstatuje Veronika Bulková.

Včasné odhalení

„Dlouhodobé vzdálené sledování pomáhá odhalit příčinu potíží u lidí, jejichž obtíže se projevují jenom sporadicky,“ oceňuje Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny, která tento způsob monitorování srdeční činnosti svým klientům nabízí.

Takto se i ušetří prostředky. „Přístroj eliminuje opakovaná vyšetření, během nichž se porucha nemusí projevit. A dále nám pomáhá odhalit chronické potíže v dřívějších fázích, kdy je onemocnění snadněji léčitelné,“ doplňuje ředitel Kouřil.

Tento typ vyšetření na dálku nejčastěji využívají lidé, kteří bez zjevných příčin pociťují silné palpitace, tedy občasné bušení srdce. Vyšetření je vhodné i pro osoby, které trpí občasnou ztrátou vědomí nebo podstoupily radiofrekvenční ablaci, tedy zákrok, jehož cílem je napravit srdeční arytmie. Dlouhodobé vzdálené sledování EKG pomáhá rovněž u pacientů, kteří utrpěli cévní mozkovou příhodu a nepodařilo se určit její přesnou příčinu. To se nyní může podařit sedmdesátičlennému týmu kardiologů, biomedicínských inženýrů a specialistů na informační technologie, kteří se v telemedicínském centru MDT na vyšetření na dálku podílejí.