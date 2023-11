Čeština se neustále vyvíjí a bere stále častěji na milost některé dosud nespisovné či nesprávně formulované výrazy. Co už zmizelo a jaké varianty jsou nově hodnoceny jako správné, co za změnami stálo a co se změnilo, aniž bychom si toho všimli? To se pokusíme ukázat na následujících řádcích.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %