Jak se řekne hezky česky knedlík? „Cizáci“ se v našem jazyce usidlují odjakživa, není třeba z nich mít hrůzu

Se sílícím vlivem angličtiny rostou u mnoha lidí i obavy o budoucnost naší mateřštiny. Takzvaná generace Z už používá v češtině tolik anglicismů, že to dokáže způsobit mezigenerační nedorozumění. Krásně to zachytilo video na internetu Máma a anglicismy:

„Barů, co si myslíš o tý vestičce?“ „Hezký, a k tomu by se hodil ten píčovej šál.“

Matka zděšeně reaguje: „Takhle se mnou mluvit nebudeš!“

Dcera: „Ale ne, myslím jako peach, jako to ovoce přece.“

„Tak řeknu broskvová, ne! Ty vaše anglicismy pořád.“

Máme se tedy bát, že nás angličtina zcela ovládne? Kdepak. Ukažme si, jak si se slovními „cizáky“ poradila čeština v minulosti.