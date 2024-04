Evropský fotbal mizí z ČT, hlavní duel pohárových soutěží získala Nova

Domácí duel Sparty s Liverpoolem či oba souboje s Galatasaray Istanbul.

Slavia proti AC Milán.

Plzeň a její boj o semifinále proti Fiorentině.

To všechno jste si během jarní části sezony mohli pustit na volně dostupném kanálu ČT Sport.

Ve čtvrtek si na něm můžete naladit semifinále Evropské ligy mezi AS Řím a Leverkusenem, příští týden jednu z odvet, předposlední květnovou středu finále Evropské ligy a poslední středu v květnu finále Konferenční ligy. Pak už evropský fotbal z veřejnoprávní televize zmizí.

„Česká televize není v situaci, že by si mohla dovolit přeplácet resp. tímto způsobem investovat. Cena televizních práv se každý rok zvyšuje,“ říká Jiří Ponikelský, výkonný ředitel programu ČT Sport.

Od příštího ročníku už všechny zápasy evropských pohárů odvysílají placené kanály, což je trend poslední doby. Už jen na nich lze sledovat první českou ligu i elitní zahraniční soutěže.

Nova Sport si Evropskou a Konferenční ligu přibrala k Champions League, což je nejprestižnější klubová soutěž planety.

Jelikož má na Evropskou či Konferenční ligu právo první volby, většinou si vybere nejatraktivnější duel tuzemského zástupce, jako to dosud dělala Česká televize. Vyčlenila pro něj kanál Nova Sport 5.

„Ve fotbalových studiích se opět představí stálí experti, společně s novými posilami, které představíme na startu nové sezony. K zápasům českého zástupce budeme nabízet maximální servis v podobě našeho štábu, který bude cestovat s týmem,“ říká Milan Štěrba, šéf fotbalové sekce Nova Sport.

Další dva čtvrteční zápasy Evropské či Konferenční ligy nabídnou kanály Sport 1 a Sport 2. Společnost AMC Networks International – Central and Northern Europe získala práva na další tři roky. Oznámila to už v březnu.

Evropské poháry od příští sezony změní formát. Liga mistrů, Evropská liga i Konferenční liga se rozšiřují na šestatřicet týmů.

Každý v základní fázi odehraje osm utkání s osmi různými soupeři a všechny zápasy zohlední jedna tabulka. V Konferenční lize odehrají týmy šest utkání jako dosud.

Nova Sport vysílá Ligu mistrů od léta 2021 a to na kanálech Nova Sport 3 a Nova Sport 4. Úterní první volbu dosud má Premier Sport 2, který patří pod O2 TV. Jak to bude od příští sezony, by mělo být známo do konce května.

O2 TV má exkluzivitu na českou ligu, práva zakoupila za rekordní částku na dalších pět let.

Zápasy elitních zahraniční ligových soutěží lze sledovat především na programech Nova Sport a částečně Premier Sport. Jde o německou, italskou, španělskou a francouzskou ligu. Anglickou Premier League má Canal Plus.

Česká televize vedle čtyřech zbývajících zápasů v Evropské a Konferenční lize (dvě semifinále i obě finále) odvysílá letní mistrovství Evropy v Německu za účasti české reprezentace.

Má rovněž práva na druhou ligu a domácí pohár, z kterého zbývá 22. května odehrát finále Plzeň - Sparta. Jak to bude v České televizi s klubovým fotbalem dál, je dosud nejasné.

S Pragosportem jedná o zakoupení práv na zápasy druhé ligy. Tendr na televizní práva pro domácí pohár na další roky fotbalový fotbalová asociace (FAČR) teprve vypíše.

Není příliš pravděpodobné, že by Česká televize koupila zápasy českých klubů v letní pohárové kvalifikaci. Už v polovině mistrovství Evropy se rozjede Tour de France. Po něm následuje nekonečné vysílání z olympijských her ve Francii.

Loni vysílala Česká televize světový šampionát v ragby, což byla největší sportovní událost roku 2023.