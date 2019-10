Britská cestovní kancelář splnila sen Miloše Zemana. Propojila Prahu s Dunajem

LONDÝN/PRAHA Britské cestovní kanceláři Saga se povedlo to, o čem dlouhá léta sní prezident Miloš Zeman. Inzerát v nedělním listu The Sunday Times nabízel „poznání slavných měst na řece Dunaj“. Celou nabídku ale doprovázela velká fotografie Karlova mostu v Praze.

Čtenáři jednoho z nejpopulárnějších britských deníků se mohli v nedělním vydání dočíst o zájezdu na řeku Dunaj, který doprovází obrázek toku Vltavy u Karlova mostu. O Praze, která je na obrázku, se čtenáři dozví až v menším textu. „Prožijete nějaký čas v elegantní Praze, kde strávíte dvě noci v hotelu v centru města, následně se poplavíte po Dunaji na naší exkluzivní lodi,“ nabízí kancelář Saga.

„Užijete si dvě exkluzivní prohlídky Budapešti a Vídně, stejně tak budete mít možnost poznat Řezno, Bratislavu a Pasov,“ dodala kancelář.



Čtenáři, kteří jsou zvyklí číst jen titulky, by tak mohli získat dojem, že je obrázek skutečně pořízený na Dunaji, případně na řece, propojené s Dunajem.

Druhá varianta by byla splněním snu prezidenta Miloše Zemana, který je horlivým zastáncem kanálu Dunaj-Odra-Labe. Skrze něj by se totiž dalo skutečně plavit z Vltavy do Dunaje na Slovensku či v Maďarsku.

Stavba ale podle posledních studií není společensky přínosná. „Předložené stanovisko shledává závažné nedostatky ve východiscích i metodologii studie proveditelnosti koridoru D-O-L (2018), zejména v její ekonomické části, vycházející z analýzy přínosů a nákladů (CBA). Studie proveditelnosti dochází k závěru, že koridor je celospolečensky přínosnou stavbou a tedy se socioekonomicky vyplatí. Naše stanovisko zpochybňuje uvedený závěr na základě řady argumentů a písemných zdrojů,“ napsala v červnu RNDr. Naďa Johanisová z Masarykovy univerzity v Brně.