Izrael otevírá přechod Kerem Šalom, kamiony už navážejí humanitární pomoc

„Kamiony s pomocí už přijíždějí na přechod (Kerem Šalom). Po důkladné prohlídce budou vpuštěny do Gazy,“ uvedl úřad COGAT, který má na starosti palestinské civilní záležitosti a který spadá pod izraelské ministerstvo obrany. Na síti X také napsal, že otevřen je i přechod Erez na severu Pásma Gazy.

Přechod Kerem Šalom, který je na hranici Izraele a Pásma Gazy, Izrael pro humanitární pomoc do Gazy otevřel loni v prosinci. Mezinárodní společenství a charitativní organizace tehdy naléhaly, že dodávky potravin a léků pro civilisty jsou nedostatečné. Od konce října fungoval jen přechod Rafáh.

Uplynulou neděli Izrael přechod Kerem Šalom uzavřel, když příslušníci palestinského hnutí Hamás ostřelovali izraelské vojáky u tohoto přechodu a čtyři z nich zabili.

V úterý izraelská armáda obsadila z palestinské strany přechod Rafáh, který je na hranici s Egyptem a přes nějž se do Gazy dostávalo nejvíce humanitární pomoci, rovněž po kontrole izraelskými úřady. Podle AP tento přechod zůstává od úterý zavřený. Novináři AP uvedli, že ve středu ráno slyšeli v oblasti sporadické exploze a střelbu.

Rafáh je důležitý i proto, že se přes něj do Egypta dostávalo denně několik desítek zraněných, a také proto, že se do Gazy přes něj vozilo palivo. To je důležité pro generátory elektřiny, jejíž dodávky Izrael po teroristickém útoku Hamásu z loňského 7. října na jeho území zastavil, a také pro distribuci pomoci po Pásmu Gazy.

Obsazením přechodu Rafáh dostal Izrael pod kontrolu všechny přechody do Pásma Gazy poprvé od roku 2005, kde se z tohoto území, rozlohou menšího než Praha a nyní s asi 2,3 milionu obyvatel, na základě mírových dohod stáhl. Dva roky nato se tam vlády násilím ujalo hnutí Hamás.

Izrael v noci na úterý zahájil pozemní operaci v části Rafáhu, což je oblast, kam před boji od října utekl přes milion lidí z dalších části Pásma Gazy. Ani ne den před tím, v pondělí ráno, izraelská armáda začala vyzývat civilisty ve východní části Rafáhu, aby se evakuovali k pobřeží do oblasti Mavásí, která už je ale zcela zastavěná stany s uprchlíky, či do blízkého města Chán Júnis. To je ale zničeno dřívějším izraelským bombardováním.