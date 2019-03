Možná vystřídá Junckera. Evropa patří obyčejným lidem, ne byrokratům v Bruselu, říká Manfred Weber

PRAHA Je zatím nejpravděpodobnějším nástupcem Jeana-Claudea Junckera, pochází dokonce také z Evropské lidové strany (ESL). Šéf nejsilnější frakce v Evropském parlamentu Manfred Weber by chtěl po květnových evropských volbách genderově vyváženou Evropskou komisi, ale také úplnou kontrolu evropských hranice. Jak chce jednat s Viktorem Orbánem, a jestli bude pokračovat s hraním v kapele, řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jste spitzenkandidátem nejsilnější frakce v Evropském parlamentu. Podle Emmanuela Macrona by ale někdo jako vy, člen současného establishmentu, neměl být ve vedení Evropské komise. Co na to říkáte?

Příliš ten postoj nechápu, je to cesta k větší demokratičnosti volebního systému, v našem poslaneckém klubu v toto věříme. Stejně demokraticky byli zvoleni lídři našich členských stran – Angela Merkelová v Německu, Sebastian Kurz v Rakousku či Andrej Plenkovič v Chorvatsku. Věříme, že by se spitzenkandidáti měli ukázat a říct jasně, co chceme v dalších pěti letech dělat, měli by prezentovat svůj program. A na druhou stranu lidem také ukázat, kdo přesně za jednotlivými evropskými politickými stranami stojí. To je základní demokratický princip, i když o něm ještě nejsou všichni přesvědčeni. Evropské volby musí rozhodovat o budoucnosti Evropy, proto se musíme Evropanů ptát, co od nás chtějí. Demokratickou Evropu nutně potřebujeme.

Manfred Weber Narodil se v roce 1972 v západoněmeckém Niederhatzkofenu.

Na Mnichovské univerzitě aplikované vědy získal inženýrský titul z Fyzikální technologie

Vojenskou službu strávil v oddílech stíhačů tanků v Neuburgu na Dunaji

Dlouhá léta působí v bavorské CSU za kterou zasedl v různých volených funkcích v komunální politice

Od roku 2004 zasedá v Evropském parlamentu, kde od roku 2014 předsedá frakci Evropské lidové strany

Je ženatý, vyznáním katolík Manfred Weber.

Lidovky.cz: Odhady hovoří o tom, že Evropská lidová strana volby opět vyhraje. Směřujete k vytvoření „velké koalice“ s tradičnějšími frakcemi, jako jsou třeba socialisté, abyste oponovali hlasům kritickým k EU, které po volbách zřejmě posílí?

V první řadě je nutné lidem poctivě představit různost názorů. Pokud bych měl dát příklad, tak třeba já, pokud se stanu dalším předsedou Evropské komise, ukončím přístupové rozhovory, které vede EU s Tureckem. Turecko se dle mého názoru zkrátka nemůže stát členem Unie. Dalším bodem mého programu je zajištění plné kontroly našich hranic, v tom EPP zastává jasný postoj. Taková konkrétní sdělení chceme prostřednictvím našich českých partnerů prezentovat i obyvatelům České republiky. A ukázat alternativy k postupům socialistů a dalších v Evropském parlamentu.

Lidovky.cz: Pokud ale přece jen k utvoření tradiční koalice přikročíte, nepomůžete tím polarizaci mezi nastupujícím euroskeptickým hnutím a zavedenými frakcemi?

Euroskeptici jsou také součástí Evropského parlamentu, někdo je tam přece zvolil. Já bych ale jako možný budoucí předseda Evropské komise chtěl polarizaci v EU předcházet, naopak bych chtěl Unii posílit a jít dál. Hlavně v oblastech jako zahraniční politika a bezpečnost, v těch musíme úžeji spolupracovat. A jediná možnost, jak toho dosáhnout, je spolupracovat s těmi, kdo to vidí stejně. Takže až se budeme snažit složit po volbách fungující většinu v Evropském parlamentu, mé otázky na partnery budou jasné: Jste ochotni ke kompromisu? Chcete EU posílit?

Zkrátka je nejdříve nutné lidem ukázat, v čem se lišíme. A pokud se jim naše názory nelíbí, ať volí klidně socialisty, nebo dokonce komunisty. Ale každý musí chápat, že po volbách se s ostatními budeme snažit domluvit na kompromisu, stejně jako se to po volbách děje u vás.



Lidovky.cz: Když už jste zmínil Česko, u vašich tuzemských partnerů to na úspěch ve volbách podle průzkumů nevypadá. Co na to říkáte?

Podobné pochybnosti tu byly už před posledními volbami. Naše členské strany z České republiky mají ale velkou šanci mobilizovat své voliče. V tom jsou tradičně velmi dobré. Věřím, že se jim podaří z voleb vyjít s dobrým výsledkem, jako tomu bylo minule, kdy bylo překvapivé, jak dobře si nakonec vedly. Jak víme, evropské volby jsou hodně o mobilizaci voličů, o tom, zda je dokážeme přesvědčit, aby šli volit. Česká delegace v EPP je navíc velmi silná jak po programové stránce, tak po stránce personální. Každý, kdo dá v Česku hlas EPP, má garantované zastoupení v nejsilnějším poslaneckém klubu. To znamená i více vlivu na to, co se v Evropské unii děje.

Lidovky.cz: Jako předseda Evropské komise byste s Čechy často vyjednával. V případě Jeana-Clauda Junckera to ne vždy šlo hladce. Myslíte, že byste měl s českou vládou větší štěstí?

Na stranické úrovni pochopitelně naši partneři v Česku soupeří s ANO a dalšími stranami, v této rovině tedy budou rozhodovat čeští voliči. Na druhou stranu – každá vláda, která je v členské zemi EU zvolena, se automaticky stává partnerem pro Evropskou komisi. Výsledky národních voleb musíme respektovat, ať už se nám líbí, či ne. Jediným možným východiskem je sednout si spolu a domluvit se na kompromisu. Celou svou kariéru politika jsem se snažil stavět mosty, to je můj přístup ve všech sférách. A my nyní mosty velmi potřebujeme – most mezi východem a západem a mezi severem a jihem.

Lidovky.cz: Už jste zmínil kvalitní české osobnosti. U české eurokomisařky Věry Jourové se už trochu počítá s tím, že ji Česko nominuje znovu. Jak se vám s ní doposud pracovalo?

V pracovní rovině to byla velmi konstruktivní komunikace, založená na faktech a věcných argumentech. To se mi velmi líbilo. Navíc pracovala v resortu, jenž je pro Evropskou unii poslední roky velmi důležitý. Způsob její práce vnímám pozitivně, takové lidi Unie potřebuje. Samozřejmě musím říct, že jsem neměl ze všech jejích návrhů úplně radost, ale její přístup se mi líbil.

Lidovky.cz: Na základě těchto zkušeností, měla by ve vašem kabinetu šanci na silnější post?

Musíte chápat, že vyjadřovat se ke složení Komise před volbami nemohu. Navíc je to otázka každého členského státu. Chtěl bych ale podotknout, že Komise pod mým vedením by měla být genderově vyvážená, což je zpráva, kterou bych komunikoval i směrem k národním vládám. Budeme po nich chtít kvalifikované ženy jako budoucí eurokomisařky.

Manfred Weber, šéf frakce Evropské lidové strany.

Lidovky.cz: V minulosti jste byl kritický například k Viktoru Orbánovi, jehož Fidesz může přinést EPP slušný počet křesel. Počítáte s Fideszem jako členem EPP i po květnu?

V tomto ohledu je to poslední dobou velmi těžké. Je složité s nimi spolupracovat, když se díváte na jejich chování a na chování maďarské vlády. Jedna věc je ale jasná – budeme trvat na svých základních principech. Tím je právní stát, nezávislost médií a justice, boj proti korupci a svoboda vědeckého bádání. Tyto aspekty nejsou jen klíčové, stojí na nich celá Evropská unie. Jako předseda Komise bych byl naprosto striktní v názoru, že nikomu nebude dovoleno v Unii tyto principy porušovat. V budoucnu musíme také uvažovat o způsobech sankcí, které bychom využili proti členským zemím, jež budou tyto principy porušovat.

Lidovky.cz: Orbánův Fidesz je ale stále velmi silnou stranou. Jako partner je pro evropské lidovce velice cenný. Vy jste jejich lídr, budete tento aspekt také zvažovat?

Znovu musím zopakovat, že Fidesz je pro nás složitý partner. Vedeme s nimi složitou debatu o legislativních změnách, které Orbán v Maďarsku zavedl a jež se týkají univerzit a nevládních organizací. Proto evropští lidovci hlasovali pro spuštění článku 7 smlouvy o Evropské unii vůči Maďarsku. Je to ten nejsilnější nástroj, jaký máme k dispozici. Naším úkolem je proti zemi, která se nepřizpůsobí základním principům, zakročit. Nikomu se v tomto nedostane speciálního zacházení. Stejně jako v případě korupce v Rumunsku nebo vraždy novináře Jána Kuciaka na Slovensku. Evropa musí trvat na dodržování vlády práva. V tom bych byl jako předseda Komise nekompromisní.

Lidovky.cz: Na evropského lídra trochu neortodoxně hrajete a zpíváte v hudební kapele Peanuts. Lidé se na evropské elity dívají jako na byrokratickou smetánku, přibližuje vás vaše nezvyklá image blíže lidem?

Doufám, že ano. Jsme normální lidé, žádní byrokraté a elity. Nejsme nikterak vzdálení od běžných lidí. Já sám jsem ostatně doma v německém regionu nedaleko českých hranic, za nimiž mám také mnoho přátel. Když se dostanu domů, potkávám běžné lidi, farmáře, sestřičky. Všichni mají normální život, to je to, co chceme lidem ukázat. Že je jim Evropa blízká, že ji tvoří místní komunity. Rád to přibližuji na své vesnici, v níž žije jen pár tisíc lidí. A takových vesnic jsou po Evropě tisíce, je to jejich Evropa, ne Evropa byrokratů v Bruselu.

Manfred Weber, německý europoslanec za CSU a předseda frakce Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Lidovky.cz: Pokračoval byste v hudební dráze jako předseda Komise? Byl byste zřejmě první…

Zkusme to, nejsem si ale jistý, jak by to fungovalo. Zkušenost, když stojíte na pódiu, hrajete a snažíte se zabavit publikum, byla dlouhé roky součástí mého života. Ukazuje to znovu jen to, že politici jsou také normální lidé, a to se snažím ukázat.

Lidovky.cz: V posledních letech se mluví o hrozbě z Ruska, teď je to skandál okolo firmy Huawei a Číny obecně. Co je pro Evropskou unii největší geopolitická výzva?

Je jich víc a to dělá mezinárodní situaci těžce předvídatelnou. Pro mě je hlavním cílem posílit spolupráci s našimi americkými partnery. Donald Trump má svůj osobitý způsob, jak dělat politiku, jenž je odlišný od toho, na co jsme byli zvyklí v minulosti. Američané jsou přesto naši partneři a sdílejí naše přesvědčení pro svobodu a demokracii. Musíme tedy pracovat na prohloubení spolupráce.

Pokud jde o bezpečnostní hrozby, ty jsou samozřejmě nejpodstatnější. Musíme mít stále na paměti situaci na Ukrajině i ruskou aktivitu v Sýrii. Ukazuje to, že Putin je ochotný využívat ruský vojenský potenciál k prosazování svých národních zájmů. Jsem připraven s Ruskem spolupracovat, musíme ale především ctít mezinárodní právo. Dalším aspektem je třeba ropovod Nord Stream 2, který nepovažuji za projekt ekonomický, nýbrž politický. Je jen cestou, jak zvýšit závislost Evropy na Rusku. Pokud jde o Čínu, ta už není v pozici, kdy se snaží dostat k moci, z ní se už velmoc stala, vidíme to každý den. Všem těmto hrozbám můžeme čelit jedině jako sjednocená Evropa. Pokud se necháme někým rozdělit, prohrajeme.

Lidovky.cz: Za pár měsíců to bude přesně 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Co podle vás dokázalo Česko evropskému společenství přinést?

Česká republika má za sebou historii, ve které bojovala velmi silně za svobodu a proti komunismu. To je zápal, který bychom měli mít vždy na paměti. Že Češi vždy bojovali za možnost žít ve svobodné a demokratické společnosti. Myslím, že když země jako Francie, Německo, Rakousko a další hovoří o takzvaných „nových členských státech“, měly by si uvědomit jejich přínos před třiceti lety, jenž vedl až ke sjednocené mírové Evropě. Pro český národ je to velký úspěch. Stejně jako je tomu v ekonomické rovině, i tam píšete úspěšný příběh. Posledních dvacet let se vám velmi daří, teď máte velmi nízkou nezaměstnanost, rostou u vás mzdy, i když ještě nejsou perfektní. Pro všechny je vývoj Česka „win-win“ situací.