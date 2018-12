O životech 189 lidí rozhodlo 12 minut. Proti pilotům bojoval systém letadla a špatné senzory

JAKARTA/PRAHA Výrobce letadel Boeing čelí od čtvrtka žalobě ze strany pozůstalých, jejichž blízcí zemřeli při letecké havárii letu Lion Air 610. Podle nich je na vině zařízení vyvinuté Boeingem, se kterým nebyli piloti seznámeni. Právě to potvrzuje i detailní vyšetřování.

„Havárie byla částečně způsobená vinou zařízení, které vyrobila společnosti Boeing a nainstalovala do letadla,“ uvedl pro deník The Globe and Mail Michael Demetrio, právník pozůstalých, kteří při havárii letadla indonéské společnosti přišli o své blízké. Právě proto se rozhodli zažalovat jednu z největších společností vyrábějící dopravní letadla.



Boeing 737 MAX 8, který se vydal na cestu 29. října jako let Lion Air 610, totiž nikdy neměl opustit ranvej indonéského letiště. Již během předchozího letu zaznamenali piloti, že přístroje ukazovaly nejen nesprávnou rychlost, ale i výšku.

Není jasné, zda piloti vůbec měli ponětí, že letadlo předtím fungovalo špatně, když v 6:20 ráno vzlétali z Jakarty do Pangkalpinangu. Již třicet vteřin po vzletu se objevily první problémy – začal se velice hlasitě třást knipl. Podle analytiků deníku The New York Times to již mohlo pilotům naznačit, že letadlo je v nebezpečí a hrozí pokles tlaku pod křídly.

Boeing 737 přesto dál stoupal a po dvou a půl minutách byl ve výšce 650 metrů. To však muži v kokpitu nevěděli, jelikož jim přístroje ukazovaly špatnou výšku a rychlost, a žádali kontrolní věž o pomoc. Rozdílné hodnoty navíc sdělovaly senzory pilota a kopilota. Letadlo následně zničeho nic kleslo o více než 200 metrů.

„Že letoun poklesne během vzletu není normální. Je to více než abnormální. Je to naprosto nepřijatelné,“ uvedl pro americký deník, který provedl rekonstrukci letu, pilot a mluvčí Asociace pilotů Dennis Tajer.

Po pěti minutách letu, kdy byla osmičlenná posádka se 181 cestujícími na palubě ve výšce 1661 metrů, začal automatický systém tlačit čumák letadla směrem k zemi. Pilotům se sice podařilo z poklesnutím vypořádat, ale informovali věž, že „zažívají problémy s kontrolou letu“.

Uběhla jen minuta a půl a letoun ve výšce 1554 metrů měl další problém, jeden z kontrolních senzorů úhlu náběhu chybně ukazoval, že letadlo stoupá až příliš strmě a mohlo by spadnout. To podle vyšetřovatelů pravděpodobně spustilo automatický systém zvaný M.C.A.S., který nadzvedl hranu stabilizátorů na ocasu letadla, takže stroj začal opět klesat. Piloti však nejspíš o tomto novém systému Boeingu 737 nevěděli a okamžitě vrátili stabilizátory do původní polohy.

Boj pilotů s letounem

Vznikl tak konflikt mezi piloty a systémem letadla, jenž vyústil v kolísavý let nahoru a dolů ve výšce 1540 metrů. Podle záznamů letu se letoun zhoupl v tomto souboji pilotů se strojem více než dvacetkrát. Muži v kokpitu se snažili se situací vyrovnat opakovaným stlačením elektrického stabilizátoru, ale pokaždé po deseti vteřinách automatický systém opět naskočil a tlačil letadlo k přistání.

Aby piloti letadlo zachránili, museli by vyřadit automatický systém z provozu a řídit stabilizáory manuálně. Podle Davida Tajera je však velmi pravděpodobné, že muži vůbec netušili, že automatický systém šel proti nim. „Ale je jednoduché to říct od stolu. Běžte si to zkusit do kokpitu, tisíce metrů nad mořem, kdy vám hlásí spousta zařízení chyby,“ podotkl Tajer.

Poslední minuta letu byla zběsilá. Kopilot ohlásil kontrolní věži, že se chtějí vrátit „kvůli počasí“. Mraky jim pravděpodobně ve výšce 1669 metrů zakryly výhled. Každé z kontrolních zařízení navíc ukazovalo jinou výšku.

Nakonec začali boj se systémem prohrávat. Pokusili se přejít na manuální ovládání, ale již bylo pozdě. Letadlo se po 12 minutách letu zřítilo z 1524 metrů do Jávského moře rychlostí 450 kilometrů za hodinu. Nikdo ze 189 lidí na palubě nepřežil.