Loď uvázla v Suezu kvůli vysoké rychlosti, tvrdí správa kanálu. Neměli jste ji pouštět, oponuje majitel

Káhira Podle Správy Suezského průplavu (SCA) loď Ever Given v březnu uvázla a zablokovala tuto světově významnou dopravní tepnu kvůli vysoké rychlosti a technickým nedostatkům. Podle SCA měl navíc kapitán odmítnout vplutí do průplavu kvůli špatnému počasí, uvedla agentura Reuters.

SCA se soudí o odškodné s japonským majitelem lodi, podle kterého naopak neměla správa loď do průplavu vůbec vpustit. Majitel je přesvědčen, že správa nepředložila důkazy o tom, že by Ever Given nehodu zavinila. Nákladní plavidlo je stále zablokováno ve Velkém Hořkém jezeru mezi severní a jižní částí průplavu.



Podle šéfa SCA Usámy Rabíy loď plula příliš rychle. Pohybovala se totiž rychlostí 25 kilometrů za hodinu místo vhodných osmi až devíti kilometrů za hodinu. „Navíc se projevilo mnoho technických nedostatků, mimo jiné velikost kormidla lodi nebyla přiměřená velikosti plavidla,“ upozornil Rabía. Kvůli špatnému počasí a technickým parametrům lodi měl podle šéfa průplavu kapitán sám odmítnout vstup do kanálu.



Majitel lodi, japonská společnost Shoei Kisen Kaisha, naopak tvrdí, že správa neměla cestu lodi Ever Given přes kanál vzhledem k meteorologickým podmínkám vůbec povolit a měla jí poskytnout účinnější asistenci remorkérů. Podle Rabíy ale dva remorkéry, které Ever Given doprovázely, neměly vzhledem k její vysoké rychlosti na chování lodi větší vliv. Podle právního zástupce japonské společnosti nebyla SCA dosud schopna prokázat zavinění nehody ze strany lodě a její posádky.

SCA a japonský majitel se přou o odškodnění za zablokování průplavu. SCA nejdříve žádala po společnosti skoro jednu miliardu dolarů, požadavek ale následovně snížila na 550 milionů dolarů (zhruba 11,5 miliardy korun). Vlastník je ochoten vyplatit 150 milionů dolarů (3,1 miliardy korun), což je zhruba také odhad hodnoty lodě. Egyptský soud nechal Ever Given zajistit. Nové stání ohledně odškodnění je na plánu v sobotu.



Přes 400 metrů dlouhá a 220 000 tun vážící kontejnerová loď Ever Given zablokovala Suezský průplav 23. března. Vyprostit se ji podařilo po šesti dnech, kdy kvůli ní stál provoz v obou směrech, čímž zpoždění nabralo zhruba 400 čekajících lodí.

Suezským průplavem prochází přes deset procent světového obchodu, včetně sedmi procent globálních dodávek ropy. V loňském roce tímto kanálem proplulo více než 19 000 lodí. Pro Egypt je Suezský průplav důležitým zdrojem devizových příjmů.