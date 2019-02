Summit zemí EU a Ligy arabských států začal, Egypt vyzval k posílení boje proti terorismu

Šarm aš-Šajch Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v neděli v úvodu prvního summitu šéfů států a vlád zemí Evropské unie a Ligy arabských států (LAS) vyzval unii k posílení společného boje proti terorismu. Informovala o tom agentura DPA. Setkání v letovisku Šarm aš-Šajch na Sinajském poloostrově se účastní hlavy států a premiéři z téměř 40 zemí. Hlavními tématy dvoudenního jednání, na kterém Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, jsou bezpečnost, rozvoj či regionální záležitosti. Zpravodajský web Al-Džazíra s odvoláním na experty píše, že se ale žádná průlomová rozhodnutí neočekávají.

Sísí přirovnal globální terorismus k nebezpečnému moru a doplnil, že státy LAS a EU se mu musí postavit jednotně. Skutečnost, že se summit koná, je podle něj důkazem, že Evropa a arabské státy jsou více propojeny než rozděleny. Egypt trápí terorismus již mnoho let, na severu Sinaje je aktivní místní větev teroristické organizace Islámský stát (IS). Kritici Sísího viní, že pod záminkou boje proti terorismu potlačuje opozici.



Hlavním smyslem summitu je podle webu Arab News posílit arabsko-evropské vztahy a postavit se společným výzvám. Součástí agendy jsou tak témata migrace, obchodu, investování, bezpečnosti i situace v regionu. Plenární zasedání o posílení partnerství je naplánované na nedělní večer. V pondělí se čeká jednání o regionálních výzvách, jako je například konflikt v Sýrii či Jemenu, situace v Libyi či izraelsko-palestinský mírový proces. Podle agentury AFP setkání provází rozsáhlá bezpečnostní opatření.

Migrace jako klíčové téma summitu

„Povedeme upřímné a otevřené diskuse, a to nejen o migraci,“ vzkázala tento týden novinářům šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Právě téma migrace, konkrétně odkazy na migrační pakt OSN, ale zřejmě byly při nedávném ministerském setkání v Bruselu překážkou pro přijetí společného závěrečného prohlášení. Migrační pakt odmítá několik zemí EU včetně České republiky. Vysoce postavený unijní diplomat v pátek novinářům řekl, že spory kolem textu společné deklarace přetrvávají i před summitem v Egyptě.

Premiér Babiš považuje migraci za klíčové téma setkání. „Protože to je samozřejmě hlavní problém Evropy i problém těchto států, které mají na svém území tisíce ilegálních migrantů. A je samozřejmě důležité, že jsme u toho a můžeme na to říct svůj názor,“ řekl Babiš ráno před odletem do Egypta.

Mluvčí Evropské unie Preben Aamann v neděli na Twitteru napsal, že „EU je zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem pro země Ligy arabských států (LAS)“, prý pomalu významnějším než jsou pro tyto státy obchodní vztahy s USA, Čínou a Ruskem dohromady.

Nejmenovaný zdroj z EU agentuře AFP řekl, že summit je velmi důležitý vzhledem k tomu, že USA své zapojení na Blízkém východě omezuje, zatímco Rusko a Čína nikoliv. „To není úplně v našem zájmu,“ řekl zdroj.

Arabský zpravodajský server Al-Džazíra naopak s odkazem na politology napsal, že žádné významné závěry vyplývající ze summitu se neočekává s tím, že jde o „ceremoniální a bezvýznamnou“ událost. Jeden z expertů například uvedl, že summitu se účastní příliš mnoho hlav států, a tak je nepravděpodobné, že dospějí k nějakému společnému stanovisku. Jiní naopak upozorňují na to, že jde také o egyptského prezidenta Sísího, který si chce hostováním události udělat dobrou reklamu.